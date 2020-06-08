В Литве снова разрешили навещать пациентов в больницах, но есть ограничения

"Пациент должен сообщить врачу, кто хочет его навестить или сам визитер должен звонить врачу. Тогда врач даст разрешение", – сказал журналистам LNK заместитель главы директора Паневежской больницы Миндаугас Вайткус.

Разрешения выдаются по предъявлении документа, удостоверяющего личность. Посетитель должен заполнить анкету, у него измеряют температуру.

Медсестра Паневежской больницы Аста Бальчюнене сказала LNK, что такие меры предосторожности связаны с действующей ситуацией.

"В безопасности нуждаются и больные, и персонал", – сказала она.

"Эти 20 минут нужны, чтобы избежать долгого контакта. Посетители приходят, но тест на коронавирус не сдают. Чтобы избежать инфекции, даны 5 минут, чтобы человек дошел до отделения, 15 минут можно провести у пациента", – сказал Вайткус.

Врач надеется на сознательность посетителей. До сих пор посетители могли только передавать передачи, их принимали у входа. Сейчас также рекомендуют навещать только тяжело больных пациентов или в экстренных случаях.

Для больных здоровье важнее посещений, считают врачи.