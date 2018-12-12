В Литве снова прогнозируют похолодание

Небольшое количество осадков в этот день выпадет во многих районах – на востоке и на юге пойдет снег и мокрый снег, на западе будет идти дождь. Ночью будет 0-3 градуса тепла, будет скользко. Днем ожидается около 0 градусов - во многих районах будет выше нуля.
В четверг в Литву придет южный циклон, он принесет обильные осадки. Особенно много снега выпадет в Сувалькии и Дзукии, в этих районах землю укроет белое снежное одеяло толщиной до 5-7 см. По-прежнему будет дуть северный/северо-восточный ветер, местами ожидается метель. Ночью будет 0-3 градуса мороза, днем 0-1 градус мороза.
В пятницу количество осадков значительно уменьшится. Небольшой снег ночью выпадет во многих районах, а днем только на востоке и на небольшой части взморья. Ветер успокоится. Ночью будет 0-4 градуса мороза, днем от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла.
В выходные мороз усилится, в субботу без осадков, а в воскресенье ждет новая порция осадков.
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