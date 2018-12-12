В среду ожидается северный/северо-восточный ветер, на взморье он усилится до 12 м/с. Ветер понемногу принесет холодную массу воздуха, однако из-за высокой облачности и обильных осадков в середине недели холодов еще не почувствуем.
Sniegas Vilniuje
© DELFI / Andrius Ufartas

Небольшое количество осадков в этот день выпадет во многих районах – на востоке и на юге пойдет снег и мокрый снег, на западе будет идти дождь. Ночью будет 0-3 градуса тепла, будет скользко. Днем ожидается около 0 градусов - во многих районах будет выше нуля.

В четверг в Литву придет южный циклон, он принесет обильные осадки. Особенно много снега выпадет в Сувалькии и Дзукии, в этих районах землю укроет белое снежное одеяло толщиной до 5-7 см. По-прежнему будет дуть северный/северо-восточный ветер, местами ожидается метель. Ночью будет 0-3 градуса мороза, днем 0-1 градус мороза.

В пятницу количество осадков значительно уменьшится. Небольшой снег ночью выпадет во многих районах, а днем только на востоке и на небольшой части взморья. Ветер успокоится. Ночью будет 0-4 градуса мороза, днем от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла.

В выходные мороз усилится, в субботу без осадков, а в воскресенье ждет новая порция осадков.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

Во время вооруженного выпада в Страсбурге граждане Литвы не пострадали - МИД

По данным МИД Литвы , во время вооруженного выпада во...

Justina Ilkevičiūtė, Saulius Jarmalis

Перемены коснутся всех: в следующем году придется определиться, откладывать ли на пенсию (2)

С начала 2019 года мы будем копить на пенсию не так, как...

В Литве снова прогнозируют похолодание

В среду ожидается северный/северо-восточный ветер, на...

На дорогах начались предпраздничные заторы: сложнее всего будет на следующей неделе (2)

Приближаются главные праздники года – Рождество и...

Суд признал законным переизбрание председателя Еврейской общины Литвы (4)

Вильнюсский окружной суд (ВОС) во вторник постановил,...

TOP новостей

Justina Ilkevičiūtė, Saulius Jarmalis

Перемены коснутся всех: в следующем году придется определиться, откладывать ли на пенсию (2)

С начала 2019 года мы будем копить на пенсию не так, как...

"Вредноносный для Литвы проект": мэр Вильнюса обратился в ДГБ по поводу "Дома Москвы" (23)

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс обратился в...

Strasbūras Strasbūras Strasbūras Šūviai Strasbūre

Стрельба на рождественском рынке в Страсбурге: как это было застрелены три человека (2)

На одной из старейших рождественских ярмарок в Европе...

В Литве снова прогнозируют похолодание

В среду ожидается северный/северо-восточный ветер, на...

Удар по торговцам подержанными авто: не покупают даже самые дешевые (42)

Никакие протесты не помогли, в Украине не были приняты...