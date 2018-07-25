Street View - это функция платформы Google Maps, действующая более чем в 85 странах мира: она позволяет пользователям видеть картинки с разных улиц на 360 градусов, знакомиться с культурным и национальным наследием.

"Впервые нашей целью было объехать Литву и сфотографировать крупные города, местечки вблизи них и важные дороги. На этот раз мы концентрируемся на обновлении информации о междугородних дорогах. По литовским дорогам будут ездить два автомобиля Google. (...) Когда обновленная информация появится в системе Google Maps, пока говорить рано, однако это может занять до нескольких месяцев или больше", - говорится в присланном BNS комментарии Google.

Автомобили Street View появились в Литве в июне 2012 года. С января 2013 года картинки с дорог и улиц Литвы доступны в системе Google Street View.

Государственная инспекция по защите данных тогда предложила Google открыть представительство в Литве, иначе реализация проекта столкнется с юридическими преградами. После дискуссий Министерство юстиции приняло решение, что юридическим основанием для деятельности Google будет созданное компанией предприятие в пространстве Евросоюза.