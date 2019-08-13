Во вторник ночью начнутся интенсивные дожди, особенно в южной части Литвы. Днем сильный дождь будет идти на востоке. На взморье и в Жемайтии ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны грозы, днем наибольшая вероятность гроз на западе страны. В такую погоду понадобятся не только зонты, но и резиновые сапоги. Днем будет 18-23 градуса тепла.
© DELFI / Domantas Pipas

В среду ночью небольшие дожди пройдут на взморье и в Жемайтии, днем они ожидаются по всей стране. Утром и днем возможна гроза. Местами ветер усилится до 15–18 м/с. Ночью температура опустится до 11–15 градусов, днем будет 18-21 градуса тепла.

В четверг установится зона высокого давления. Небольшие дожди возможны разве что на севере страны. Ожидается переменная облачность, поэтому солнце будет радовать чаще. Ветер успокоится. Ночью будет 8–13, на взморье 14–16 градусов тепла, днем 20–23 градуса.

В пятницу снова прогнозируют циклон. На взморье дождь будет идти с самого утра, днем распространится до восточной части Литвы. Местами прогнозируют грозы и порывистый ветер. Ночью будет 11–16 градусов тепла. Днем воздух прогреется всего до 18–20 градусов, на востоке до 21-23 градусов.

В выходные также прогнозируют осадки, температура будет прежней.

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