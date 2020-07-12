В Литве снова диагностировали 4 случая коронавируса

На данный момент коронавирусом болеют 207 человек, 1571 выздоровел, 128 находятся в изоляции. От COVID-19 скончались 79 человек, еще 12 скончались по другим причинам.

С 1 июня в Литве зарегистрированы 45 привозных случаев.

За последние сутки проверено 1706 образцов, а за все время – 461 000. 110.