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За последние сутки в Литве подтвердили 4 новых случая коронавируса, общее количество больных выросло до 1869, об этом 12 июля информировал Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ).
В Литве снова диагностировали 4 случая коронавируса
© Vida Press

На данный момент коронавирусом болеют 207 человек, 1571 выздоровел, 128 находятся в изоляции. От COVID-19 скончались 79 человек, еще 12 скончались по другим причинам.

С 1 июня в Литве зарегистрированы 45 привозных случаев.

За последние сутки проверено 1706 образцов, а за все время – 461 000. 110.

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