aA
За последние сутки в Литве подтвердили 4 новых случая коронавируса, общее количество больных выросло до 1869, об этом 12 июля информировал Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ).
На данный момент коронавирусом болеют 207 человек, 1571 выздоровел, 128 находятся в изоляции. От COVID-19 скончались 79 человек, еще 12 скончались по другим причинам.
С 1 июня в Литве зарегистрированы 45 привозных случаев.
За последние сутки проверено 1706 образцов, а за все время – 461 000. 110.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
После неприятного похолодания в Литву вернется теплая погода (25)
Многие отдыхающие в это время недовольны погодой в...
Из 4 новых случаев коронавируса - один диагностирован у врача, а еще один - у работника медлаборатории
За прошедшие сутки в Литве подтвердили 4 новых случая...
Полицию заинтересовало обещание за деньги устроить счастливую любовь (27)
Если не везет в любви, не стоит отчаиваться, надо лишь...
В Литве снова диагностировали 4 случая коронавируса
За последние сутки в Литве подтвердили 4 новых случая...
Заброшенное место захоронения разорили, вероятно, "черные" археологи (1)
В Литве есть жители, которые устраивают свалки в самых...