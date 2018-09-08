В этом году зарегистрировано в 1,6 раза меньше новых случаев ВИЧ-инфекции, сообщил литовский Центр по борьбе с заразными заболеваниями и СПИД.
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По его данным, в Литве за семь месяцев этого года ВИЧ-инфекция установлена у 88 человек (69 мужчин и 19 женщин). В прошлом году за такой же период ВИЧ-инфекция была выявлена у 142 человек.

В учреждениях, подведомственных Департаменту по делам тюрем, в этом году выявлено 20 новых ВИЧ-инфицированных, что в 3,4 раза меньше, чем за такой же период прошлого года (68).

В Алитусском исправительном доме в этом году установлено шесть случаев ВИЧ-инфекции, в прошлом году за такой же период – 44 случая ВИЧ-инфекции.

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Как информировала BNS представитель Департамента по делам тюрем, замедлить распространение ВИЧ-инфекции удалось благодаря просветительской деятельности и превентивным мерам, в том числе благодаря обыскам, во время которых конфисковывались наркотики и шприцы, переводу заключенных в другие учреждения.

По данным центра, в Литве в общей сложности установлено 3,1 тыс. ВИЧ-инфекции, из них почти каждый седьмой ВИЧ-инфицированный умер от разных причин.

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