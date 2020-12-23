Компания по исследованию общественного мнения Spinter tyrimai 18-29 ноября 2020 г. по заказу портала DELFI провела опрос общества. В нем участвовали 1005 жителей Литвы 18-75 лет.

В ходе исследования выяснилось, что 32,2% жителей Литвы считают, что COVID-19 был создан искусственно. С таким предположением чаще согласны женщины, люди старшего возраста, респонденты с небольшими доходами, жители районных центров.



31,7% считает, что маски от вируса не защищают. Чаще с таким утверждением согласны жители 26-55 лет, малообразованные люди, жители с небольшим достатком.



14,% или каждый 7 не верят тому, что о коронавирусе говорят ученые. Исследование показало, что рекомендациям врачей больше верят люди с большим достатком.



Глава компании Spinter tyrimаi, социолог Игнас Зокас сказал, что большая часть жителей Литвы - сознательные и ответственные люди, но есть критическая часть популяции, которая придерживается иного мнения о пандемии. И сейчас эта часть слишком велика, она мешает борьбе с пандемией.

"Больше половины жителей не считают, что вирус был создан искусственно и за этим кроются злые намерения. Однако треть людей принимает теории заговора. Чаще этому верят люди с небольшими доходами, малообразованные люди и жители районных центров", – сказал Зокас.

Он оптимистически относится к тому, что 60% жителей верят в действенность масок.

"Но треть популяции - не верят в их действенность. Это много", – заметил специалист.

"Если две трети ведут себя хорошо, а треть не соблюдает правила, то не надо быть эпидемиологом, чтобы понимать, что действующие меры не имеют должного действия", – подчеркнул собеседник.

Еще 14,1% респондентов не верят ученым.

"Эти 14,1% - радикальные оппозиционеры. Они настроены против и в принципе не верят в пандемию. Думаю, это много. Это каждый 7 человек", – сказал Зокас.

Эта группа может верить в теории заговора о пандемии.

Профессор Вильнюсского университета Аурелия Жвирблене сказала, что ее удивляет факт, что треть жителей верит в искусственное происхождение вируса.

"Это показывает, что люди верят фейкам. Меня это удивляет. Я думала, около 10% могут этому верить. Но если этому верит треть взрослого населения, значит дезинформация очень действенна", – сказала профессор, напомнив, что теорию искусственного происхождения вируса уже давно развенчали.

"Этот вирус передался к человеку через животных", – заметила она.

Профессора Жвирблене не удивляет, что 30% не верит в действенность масок, тут она напоминает и о том, что сначала и ВОЗ распространяла неверную информацию о масках, это тоже внесло свою лепту в формирование такого мнения.

"И даже образованные люди видели информацию, что маски не защищают от вируса. (...) Медицинская маска устроена так, что задерживает те капельки, которые содержат вирус. Чтобы от него хорошо защищаться, нужны специальные маски, респираторы. Врачи к больным COVID-19 в обычных масках не ходят. Они надевают специальные респираторы, плюс щиток. Обычные маски улавливают капельки слюны, содержащие вирус. Возможно, людям будет легче поверить, что маски задерживают не вирус, а именно эти капли, содержащие вирус", – сказала профессор.

Жвирблене огорчили данные о том, что каждый 7 респондент не верит рекомендациям врачей.

"Но я понимаю, что это реальность. В нашем обществе доверие к науке невелико, по сравнению со Скандинавскими странами, где люди доверяют науке и ученым. У нас искаженное представление об ученых, как о каких-то нахлебниках, которые напрасно тратят бюджетные деньги", – сказала профессор, заметив, что и она и коллеги нередко слышат от людей, что ученые подкуплены фармацевтическими компаниями.

Жвирблене заметила, что недоверие к науке в Литве тесно связано с недоверием к институту власти, поскольку их отождествляют с властью (например, когда власти приглашают группу ученых для решения каких-то вопросов).

Почему люди вообще склонны верить теориям заговоров?

Психолог, основатель портала psichika.eu Эдвардас Шидлаускас сказал, что есть несколько объяснений этому явлению.

Во-первых, мы живем в эпоху интернета. Психика человека работает достаточно примитивно, она не была приспособлена к жизни в эпоху интернета.

"На человека действует масса информации. Человек теряется и ориентируется на эмоциональные, а не логические моменты. Кто красивее скажет, покажет. Или кто чаще выступает. Так можно формировать любое мнение. У человека нет времени на проверку всего этого. Это огромная скорость, поток информации, который мы получаем пассивно. Почему люди не верят рекомендациям ученых? Поскольку много взаимоисключающей информации. А это часто бывает отрицательная весть. Например, пугают, кого-то разоблачают, вот и эффект. Это обусловлено эмоциями, а не здравым смыслом" – сказал Шидлаускас.

"Было замечено, что теориям заговора больше верят люди с низкими интеллектуальными способностями, возможно, с недостаточно критичным сознанием, они подвержены культуре образов, мифологическому мышлению. (...)", – сказал психолог.

По словам Шидлаускаса, несоблюдение действующих правил, например, ношения маски, можно объяснить через теорию 5 качеств личности.

"Выделены 5 типов. Один – психопатия. Человек бывает либо социальным, т.е. склонным к интеграции в общество, подчинениям его потребностям, ожиданиям, законам, либо асоциальным: не подчиняющимся. Мы все часто мигрируем: например, иногда человек не покупает билет в автобусе. Это асоциальное поведение, в легкой форме. А есть те, у кого это сильно проявляется. Этот человек вообще против социума. Он ведет себя как хочет, как дикий. Это психопатический тип. Это неизлечимо. Это одно из объяснений, почему люди не соблюдают правила", – сказал психолог.