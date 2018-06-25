Уже 30 июня в Литве начинается юбилейный, 20-ый, Праздник песни.
© DELFI / Tomas Vinickas

По традиции первое мероприятие праздника начнется в Каунасе. По подсчетам организаторов, в этом году в празднике примут участие 36 000 человек со всей Литвы. Кроме того, приедет многочисленная делегация из 15 стран мира.

Праздник песни будет проходить 6 дней, за это время пройдет 15 мероприятий, из них - 5 платных: концерт вокальных ансамблей в Национальной филармонии, вечер ансамблей в Нагорном парке, два танцевальных концерта, концерт духовых инструментов и финальный концерт в парке Вингис.

Организаторы сообщали, что в конце мая было продано 60-70% билетов на платные мероприятия, а сейчас на bilietai.lt уже нет билетов на два платных концерта.

В этом году Праздник песни посвящен столетию восстановления независимости Литвы и назван фразой из гимна "Во имя той…". Песенная и танцевальная традиция в Литве жива 79 лет, с 1924 г., когда состоялся первый Праздник песни.

6 июня, в 21 ч. в парке Вингис хор из 12 000 участников и зрителей исполнит гимн Литвы.

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