В Литве скончалась 30-я жертва коронавируса

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Минздрав сообщает, что в Литве подтвержден 30-й случай смерти от коронавируса (COVID-19). Сообщается, что пациент скончался 14 апреля в Клайпедской университетской больнице, входил в группу риска.
В Литве с 16 марта действует карантин. Жителям рекомендуют избегать мест скопления людей, по возможности работать из дома, при живом общении соблюдать дистанцию, уделять особое внимание гигиене рук и различных поверхностей. Если вы ощутили признаки болезни, надо звонить по номеру 1808, самим ехать в больницу нельзя.
Карантин в Литве действует до 24 ч. 27 апреля.
Глава Минздрава Аурелиюс Верига выражает соболезнования близким покойного.
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