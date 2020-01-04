В настоящее время несколько десятков потребителей в Клайпедском регионе не имеют электричества, сообщает компания Energijos Skirstymo Operatorius (ESO).

Половина всех неисправностей была зафиксирована в Клайпедском регионе, одна треть - в Утенском крае и одна десятая - в Вильнюсском. Распространенные причины - поваленные деревья или их ветви на воздушных линиях электропередач, перекрученные провода или неисправности на линиях 10 кВ.

Согласно данным на 17.00, пожарные трижды убирали деревья в Вильнюсском, Каунасском и Клайпедском уездах, два в Паневежисе, один в Мариямполе, Шяуляй и Таураге.

"Деревья только падали на дорогу. На зданиях, автомобилях или где-либо еще не были зафиксированы", - сообщил BNS представитель Департамента пожарной охраны и спасения.

Путешественники предупреждают, что водители грузовиков должны быть особенно внимательны из-за попутного бокового ветра. Водителям рекомендуется соблюдать большее безопасное расстояние и выбирать безопасную скорость для поворота.