В настоящее время несколько десятков потребителей в Клайпедском регионе не имеют электричества, сообщает компания Energijos Skirstymo Operatorius (ESO).
Половина всех неисправностей была зафиксирована в Клайпедском регионе, одна треть - в Утенском крае и одна десятая - в Вильнюсском. Распространенные причины - поваленные деревья или их ветви на воздушных линиях электропередач, перекрученные провода или неисправности на линиях 10 кВ.
Согласно данным на 17.00, пожарные трижды убирали деревья в Вильнюсском, Каунасском и Клайпедском уездах, два в Паневежисе, один в Мариямполе, Шяуляй и Таураге.
"Деревья только падали на дорогу. На зданиях, автомобилях или где-либо еще не были зафиксированы", - сообщил BNS представитель Департамента пожарной охраны и спасения.
Путешественники предупреждают, что водители грузовиков должны быть особенно внимательны из-за попутного бокового ветра. Водителям рекомендуется соблюдать большее безопасное расстояние и выбирать безопасную скорость для поворота.
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