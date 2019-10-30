Днем облака рассеются, выглянет солнце, однако особого тепла не будет. Днем лишь на несколько часов воздух прогреется до 3-6 градусов. В Клайпедском, Таурагском, Мариямпольском и Алитусском округах воздух, возможно, прогреется до 7-8 градусов. К вечеру температура будет быстро снижаться.

В ночь на четверг ожидается переменная облачность, температура составит 0-5 градусов мороза, только у моря будет 1-3 градуса тепла. Ночью облачность увеличится, в Литву придет новая зона осадков. Водителям рекомендуем обратить внимание на состояние дорог, поскольку погода благоприятна для формирования гололеда.

В четверг днем дождевые облака охватят всю страну, местами возможен мокрый снег. Будет дуть сильный ветер. Температура после обеда составит 4-8 градусов тепла.