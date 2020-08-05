За совершенные преступления, в которых Российская генпрокуратура подозревает Эстемирова грозит пожизненное заключение или даже смертная казнь. Однако Россия заверила Литву, что самая суровая мера ему не будет назначена.

Эстемиров сбежал из Чечни вместе с семьей еще в 2005 году и в ноябре того же года получил в Литве статус политического беженца, он также получил вид на жительство в ЕС. Однако после того как портал Delfi предал огласке полученную от правоохраны информацию о криминальной деятельности Эстемирова в Литве в мае 2018 г. Департамент миграции решил упразднить действие как статуса политического беженца, так и вид на жительство в ЕС.

Это решение департамента оставили в силе и административные суды, которые опирались не только на данные Департамента полиции, но и на информацию Департамента госбезопасности (вся эта информация не разглашается).

Процесс выдачи Эстемирова России также был негласным. Однако источники Delfi сообщили, что заявка Генпрокуратуры на выдачу Эстемирова не вызвала никаких сомнений у судей и они приняли положительное решение.

По данным источников, российские полицейские за Эстемировым должны прибыть на этой неделе и перевезти его в Москву. Обычно эти процессы проводятся тайно.

Обвинения в участии в деятельности военизированной группировки Эстемирову были предъявлены в июне 2019 года. Правда, официально в России его объявили в розыск в 2006 г., в 2011 ч. Чеченский суд заочно выдал разрешение на его арест и объявил в международный розыск.

В документах, которые прислали из России, сообщается, что Эстемиров и другие лица с начала 2001 года "намеренно, осознавая, какую опасность их незаконные действия представляют для общества, по собственному желанию стали членами вооруженной группировки, о выходе из которой до сих пор не сообщали".

Эстемирова обвиняют в том, что в Чечне он прятал автомат AK-74 и 180 патронов. Кроме того, по данным прокуроров, он и другие члены банды намеревались расправиться с работниками правоохраны – сделали взрывчатку, с помощью которой взорвали автомобиль с омоновцами в Ростовской области. В заявке на выдачу Эстемирова есть и еще один эпизод - мощная бомба была спрятана у оживленной дороги, по которой должны были ехать военные или сотрудники правоохраны. Бомбу взорвали, когда по дороге проезжали омоновцы.

Россия указала, что за инкриминируемые Эстемирову преступления, по законам РФ, ему грозит лишение свободы на 12-20 лет, пожизненное заключение или смертная казнь. Однако Эстемирову смертная казнь не грозит, поскольку его задержали не в РФ, его выдала другая страна, в которой нет такого наказания, как смертная казнь.

Эстемиров по запросу Интерпола был задержан в Литве в июле 2016 года, но через сутки его отпустили. Однако вскоре Вильнюсская полиция задержала его по подозрению в торговле наркотиками. В 2018 году он был приговорен к 9 годам лишения свободы. Хотя формально он должен выйти на волю в 2025 году, было решено выдать его РФ до окончания срока, чтобы он отбыл его в РФ.

Суд постановил, что Эстемирова с Литвой ничто не связывает - у него нет ни вида на жительства, ни статуса беженца.

Эстемиров просил не выдавать его России – он уверял, что его передадут Чечне, а там его будут пытать и накажут за то, чего он не делал.

"Чеченские власти убивают и расстреливают неугодных им людей из Европы", – сказал он. Эстемиров сказал, что в Чечне он боролся против якобы незаконной власти и омоновцев, которые незаконно находятся в его стране. Кроме того, он заявил, что впал в немилость в Литве только за то, что отказался сотрудничать с ДГБ и не захотел быть агентом agentu. Но это не убедило судей – они решили выдать Эстемирова РФ.

По данным суда, Россия предоставила достаточно данных, доказывающих преступную деятельность подозреваемого, кроме того, в деле нет данных о том, что его в России преследовали по политическим мотивам. Россия также гарантировала Литве, что Эстемиров сможет покинуть ее территорию, когда отбудет наказание.

По данным источников Delfi, Россия ищет и брата Эстемирова Аслана, который раньше также жил в Литве, но потом уехал в Бельгию.

Беслан и Аслан Эстемировы хорошо известны литовской правоохране – в августе 2016 г. во время задержания с поличным они оказали сопротивление полиции.

Веслан Эстемиров в первый раз попал в поле зрения полиции в конце 2012 г., когда поступило сообщение о том, что он занимается торговлей наркотиками. В апреле 2014 г. за торговлю наркотиками он был приговорен к 4 годам лишения свободы, но был освобожден условно-досрочно уже через 10 месяцев. Через 4 месяца его снова задержали за торговлю наркотиками.