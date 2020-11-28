В зависимости от класса техосмотр мотоцикла будет стоить 9,60-14,70 евро.
Техосмотр легкового автомобиля с бензиновым двигателем будет стоить 19,60 евро, с дизельным – 22,70 евро. Техосмотр автомобилей, работающих на газе, будет стоить 24,60 евро, поскольку на 44% дешевеет проверка технического состояния газового оборудования.
За техосмотр прицепа (до 750 кг, O1 класс) придется платить на 2,09 евро больше – 7,30 евро.
Представитель Литовской администрации безопасности транспорта Эгле Кучинскайте в передаче "День на Delfi" сказала, что цены увеличились, поскольку стали применять новую методику, учитывают расходы центров техосмотра.
"Есть несколько причин повышения цен. Мы видим, что увеличиваются прямые и косвенные расходы центров. Это зарплата специалистов, расходы на электроэнергию, инвестиции в новое оборудование. Еще одна причина – время, важно сколько времени занимает техосмотр. Интересно, что техосмотр мотоцикла занимает практически столько же времени, как и техосмотр легкового автомобиля", – сказала она.
Сейчас техосмотр бензинового авто стоит 14,5, дизельного – 18,2 евро, газового – 23,4 евро.
Цены не меняли 5 лет, однако, по новым правилам, их будут пересматривать ежегодно.
"Мы будем пересматривать цены ежегодно, однако как они будут корректироваться - в большую или меньшую сторону пока сказать сложно", – сказала Кучинскайте.
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