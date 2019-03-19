В Литве с середины недели прогнозируют тепло

Будет дуть юго-западный, западный ветер, местами переходящий в северо-западный ветер. Температура не будет высокой. Днем будет 2-7 градусов тепла.

В среду также будет влажно. Ночью местами ожидаются небольшие осадки. Будет дуть западный ветер, скорость ветра 5-10 м/с. Температура понемногу будет снижаться. Во второй половине ночи будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Местами, ожидается гололед. Днем на западе и на севере пройдет небольшой дождь. Скорость ветра усилится до 14 м/с. Воздух прогреется до 4-8 градусов тепла.

В ночь на четверг ожидаются осадки, в основном небольшой дождь. Только днем без осадков. Будет дуть западный ветер, скорость ветра 6-11 м/с. Ночью будет 0-5 градусов тепла, днем воздух прогреется до 6-11 градусов тепла.

В пятницу ночью пойдет дождь, днем осадков не ожидается. Температура почти не изменится. Ночью будет 1-6, днем 6-10 градусов тепла.