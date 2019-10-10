В Литве с самого утра будет идти сильный дождь

В пятницу днем облака рассеются, прогнозируют кратковременные дожди. Температура в большинстве районов упадет до 7-9, на взморье до 10-11 градусов. В пятницу днем облака снова рассеются, особенно на западе и на севере страны, там дожди будут идти чаще и обильнее. На взморье усилится ветер, порывы составят 15-18 м/с. В Дзукии и Сувалкии в первой половине дня без осадков, возможен разве что небольшой дождь, вечером дождь будет сильнее. Днем воздух прогреется до 12-13 градусов.

Дождь прогнозируют и в субботу, будет ветрено. Воздух прогреется до 12-17 градусов.