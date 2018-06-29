С воскресенья вступит в силу закон, который облегчит водителям жизнь. Им не придется возить с собой кипу документов.

Кроме того, литовские права не нужны лицам, у которых есть действующие права, выданные в странах Евросоюза и Европейской ассоциации свободной торговли. Национальные водительские удостоверения считаются действительными в Литве, если их владельцы не являются постоянными жителями Литвы.

Эти права не действительны, если они выданы лицам, не достигшим установленного в Литве возраста, с которого разрешено управлять автомобилем и если права были выданы людям, которые были лишены прав или не восстановили их после того как истек срок лишения права на вождение автомобиля.

Кроме того, в Литве не действительны права, выданные лицам, действие удостоверения которых ограничено, приостановлено или которых лишили прав в стране, где были выданы права. Полиция напоминает, что если у водителя при себе будут все выше упомянутые документы, ему не придется ждать подтверждения их действия. Однако по сути отныне водителю достаточно иметь при себе один документ, удостоверяющий личность предъявителя, все остальное полицейские смогут проверить по базе данных.

Все изменения касаются только владельцев выданных в Литве действительных документов, которые управляют зарегистрированными в Литве автомобилями.

"Такие изменения отражают наше стремление перенести как можно больше услуг в электронное пространство. Законы должны идти в ногу с современностью", – заметил министр внутренних дел Эймутис Мисюнас.

Стоит отметить, что ПДД позволяют не вызывать на место ДТП полицию, если никто не пострадал, не погиб и у водителей нет разногласий по вопросу виновности. В таком случае просто достаточно заполнить декларацию (а для ее заполнения нужны данные из страхового полиса, поэтому водители должны иметь их при себе).

Кроме того, данные можно получить на сайте https://www.cab.lt, если ввести номер автомобиля.

В декларации можно не указывать номер и дату действительности водительского удостоверения (если его не с собой), эти данные позже можно предоставить страховой компании по ее требованию.

Полиция отмечает, что, несмотря на то, что возить права с собой с 1 июля необязательно, их наличие сократит время проверки.