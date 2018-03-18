Русское Европейское Движение проводит акцию протеста, посвященную выборам в РФ.
Aльтернативные выборы президента

В сквере у посольства развернут альтернативный избирательный участок – с урной, столом и бюллетенями. Правда, бюллетени уже заполнены, а вместо ЦИК РФ (Центральная Избирательная Комиссия) работает ЦИРК.

Aльтернативные выборы президента
Aльтернативные выборы президента
© Фото - Русское Европейское Движение
Aльтернативные выборы президента
Aльтернативные выборы президента
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