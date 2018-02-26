В первом месяце этого года в Литву прибыли 3307 человек – это крупнейшая цифра за последние несколько лет. Среди них 69% составляют возвращающиеся граждане Литвы, 31% - иностранцы.

Эксперты говорят, что рост иммиграции в последнее время в основном обусловлен иностранцами, приезжающими поработать.

"В официальной иммиграционной статистике отражена часть разрешений на работу, выдаваемых иностранцам в Литве", - отметил в интервью экономист Банка Литвы (Центробанка) Тома Шяудвитис.

В январе из Литвы уехали 4458 человек, из них 92% граждане Литвы.

"Мы видим позитивные тенденции, если они будут продолжаться, то приостановится длившееся в последнее время довольно внезапное сокращение населения Литвы. Основная волна эмиграции несколько спала, а статистика последних месяцев демонстрирует заметный рост иммиграции. Это хорошие признаки для рынка и всей экономики", - счичате Т. Шяудвитис.

Официальные данные свидетельствуют о том, что в прошлом и позапрошлом году по причине эмиграции в Западную Европу Литва лишалась по 30 тыс. жителей в год.

Т. Шяудвитис отмечает, что реальные показатели эмиграции могут быть ниже - в статистику 2016 и 2017 года попала часть людей, которые уехали раньше. О своем отъезде они сообщили только тогда, когда Фонд социального страхования начал активно взыскивать не уплаченные взносы соцстрахования с лиц, не декларировавших эмиграцию. По данным опросов, большинство эмигрантов уезжает из Литвы в Западную Европу по причине более высоких зарплат. По официальной статистике жители Литвы в среднем получают "на руки" около 660 евро зарплаты.