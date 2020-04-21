В Литве родила больная коронавирусом женщина

По данным портала, роженица из Укмерге. Этот город является одним из очагов коронавируса.

На пресс-конференции министр здравоохранения Аурелиюс Верига сказал, что ему об этих родах известно.

"Роды состоялись. Даже если бы я знал что-то еще, не мог бы поделиться. Пока все хорошо, – сказал Верига. – Больница предприняла все меры предосторожности, роженица изолирована, она находится отдельно. Пока нет никаких плохих новостей".

Пресс-секретарь Сантаришкской клиники Йоланта Нормантене подтвердила агентству Elta информацию о том, что в больнице родила больная коронавирусом женщина.

По словам Нормантене, по предварительным данным, и у женщины, и у младенца все в порядке.

"Женщина родила, все в порядке", – сказала она.

О родах в клинике Сантарос во вторник сообщила национальная телерадиовещательная компания LRT.

Согласно имеющимся данным, женщину в Сантаришкес привезли из Вильнюсского роддома, где у нее обнаружили коронавирус (сама женщина никаких симптомов болезни не ощущает).

По словам главы Сантаришкского центра акушерства и гинекологии Дианы Рамашаускайте, коллектив этой больницы был готов к подобному случаю.

С самого начала женщина не контактировала с другими пациентами. С ней работал персонал, у которого были необходимые средства защиты. Пока мать с младенцем остается в отделении, в особом блоке. За ними ухаживает отдельный персонал.

По словам Рамашаускайте, мать сможет кормить малыша грудью, соблюдая все меры предосторожности. Новорожденный чувствует себя хорошо. Через 24 часа его проверят на коронавирус, потом через двое суток сделают повторный анализ. Кроме того, проверят кровь, чтобы выяснить, не заразился ли он еще до рождения.