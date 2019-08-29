В Литве резко изменится погода: прогнозируют шквал и сильный ветер

В четверг с утра в западных районах появятся дождевые облака, к вечеру они достигнут центральной части страны. На взморье, в Жемайтии, Ужнямуне и в некоторых центральных районах не только пройдут небольшие дожди, но и ожидаются грозы, местами шквал. Во время шквала порывы ветра достигнут 15–18 м/с. Температура воздуха составит 22–27, в Сувалькии 28 градусов тепла.

На востоке страны сегодня вероятность дождя невелика, хотя после обеда появится немало облаков. Будет душно, воздух прогреется до 27–29, в Дзукии до 30 градусов. В Вильнюсе в тени будет 27–29 градусов.

В ночь на пятницу небольшие дожди пройдут во многих районах, на востоке местами прогнозируют грозы. Ночью будет 14–19 градусов тепла.

В пятницу днем на востоке во многих районах пройдут небольшие дожди, местами с грозами, на западе дожди пройдут лишь местами. Днем воздух прогреется до 22–27 градусов.

В последний день календарного лета дожди пройдут лишь на северо-востоке страны. Ночью будет 10–15, на взморье 16–18, а днем 21–26 градусов тепла.