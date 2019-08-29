В четверг с утра в западных районах появятся дождевые облака, к вечеру они достигнут центральной части страны. На взморье, в Жемайтии, Ужнямуне и в некоторых центральных районах не только пройдут небольшие дожди, но и ожидаются грозы, местами шквал. Во время шквала порывы ветра достигнут 15–18 м/с. Температура воздуха составит 22–27, в Сувалькии 28 градусов тепла.
На востоке страны сегодня вероятность дождя невелика, хотя после обеда появится немало облаков. Будет душно, воздух прогреется до 27–29, в Дзукии до 30 градусов. В Вильнюсе в тени будет 27–29 градусов.
В ночь на пятницу небольшие дожди пройдут во многих районах, на востоке местами прогнозируют грозы. Ночью будет 14–19 градусов тепла.
В пятницу днем на востоке во многих районах пройдут небольшие дожди, местами с грозами, на западе дожди пройдут лишь местами. Днем воздух прогреется до 22–27 градусов.
В последний день календарного лета дожди пройдут лишь на северо-востоке страны. Ночью будет 10–15, на взморье 16–18, а днем 21–26 градусов тепла.
Клайпедчанину, который бил собаку, полиция назначила два штрафа
Клайпедская полиция сообщила, что был выявлен мужчина,...
Жителей Жежмаряй удалось убедить: дом для инвалидов будет построен
Министр социальной защиты и труда Литвы Линас...
Расследование: как Калининградская область продолжает загрязнять Балтийское море, Куршский залив и Неман (6)
Очистные сооружения Калининградской области...
В Литве резко изменится погода: прогнозируют шквал и сильный ветер
Жаркий антициклон уходит из Литвы, ему на смену идет...
В Литве эмигранты и нежелающие работать граждане используют деньги системы здравоохранения (42)
В социальной сети завязалась дискуссия о системе...
TOP новостей
В Литве эмигранты и нежелающие работать граждане используют деньги системы здравоохранения (42)
В социальной сети завязалась дискуссия о системе...
Расследование: как Калининградская область продолжает загрязнять Балтийское море, Куршский залив и Неман (6)
Очистные сооружения Калининградской области...
В Каунасе есть то, чем может гордиться вся Литва: история о добром, умном и любимом сенбернаре (35)
Если бы мы, жители Литвы , не были такими скромными, то,...
СМИ: Олег Сенцов доставлен в Москву "в рамках процесса обмена" (2)
Российские СМИ сообщили, что украинский режиссер Олег...
На АЗС Jozita в Литве продают самое дешевое топливо (17)
ЗАО Jozita , которое известно как продавец самого дешевого...