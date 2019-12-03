В ноябре вступил в силу 75-й пункт ПДД. Согласно новому правилу, можно ехать в направлении, регулируемом дополнительной секцией, только тогда, когда в ней горит стрелка.

Представитель Министерства транспорта и коммуникаций Дмитриюс Бялас в передаче "Гараж DELFI" сказал, что этот пункт ПДД был избыточный и мешал гармоничному движению.

Если упразднить этот пункт, водители получат возможность выполнить маневр даже тогда, когда нет стрелок в дополнительной секции. Правда, там есть одно условие – никаких стрелок не должно быть в главной зеленой секции. Если они есть, то тогда можно ехать только в том направлении, на котором указывает стрелка.

После упразднения 75 пункта головной болью стали не только повороты направо, но и налево. Бялас пояснил, что есть как минимум четыре перекрестка, где у светофора нет стрелок, указывающих направление движения, почти все они - в Клайпеде.

"Ни по старому регламенту, ни по нынешнему, в зеленом, если есть дополнительная секция налево, не должно быть стрелок", – сказал Бялас.

По его словам, министерство уже обратилось в Клайпедскую мэрию и предупредила, что светофоры, которые есть у них, не отвечают регламенту и их должны заменить.

Posūkis į dešinę prie naujo tipo šviesoforų © Susisiekimo ministerija

"Пока мы не получили ответ, но заменить эти светофоры на такие, которые располагают указателями направления движения, несложно. Мы уверены, что так и поступят", – подчеркнул собеседник.

Если водитель подъезжает к светофору, у которого есть дополнительная секция с поворотом налево и зеленый сигнал без стрелки, то водитель может поворачивать налево даже тогда, когда стрелка в дополнительной секции не горит.

Однако Бялас акцентировал, что в таком случае водитель, поворачивая налево, должен пропустить транспортные средства, которые едут в другом направлении, или поворачивают направо, а также пешеходов, велосипедистов, чей путь он пересекает.

Инструктор Артурас Пакенас также акцентировал, что водители должны проявлять осторожность. Он сказал, что недоразумения на дорогах возникают и из-за нехватки времени для адаптации. Он отметил, что все желающие воспользоваться новым порядком движения, должны убедиться в том, что в зеленом свете нет стрелок, указывающих направление, поскольку в некоторых случаях контуры этих стрелок рассмотреть нелегко.

Начальник Службы литовской дорожной полиции Витаутас Грашис сказал, что хаос среди водителей ощущается, однако он советует всем еще раз прочитать правила. На вопрос, могут ли водителей наказать за поворот налево, когда не горит дополнительная секция, если в зеленом свете нет стрелок, он ответил, что таких санкций нет, ведь с 1 ноября это не запрещается.

Правда, Грашис заметил, что водители, которые решили воспользоваться новым правилом, должны быть осторожными, надо убедиться в безопасности такого маневра. Полицейский заметил, что водители должны быть осторожны, ведь дополнительные зеленые стрелки еще есть, но другие демонтируют, чтобы люди меняли привычки.

Порядок изменился, водители должны соблюдать порядок и следить за сигналами светофора. По словам представителя полиции, только в этом году больше 5000 водителей были наказаны только за несоблюдение сигналов светофоров.