Дискуссии проходят уже во второй раз за лето, после столкновения человека на электросамокате с пешеходами на взморье.

Межведомственная рабочая группа готовит закон, который регламентирует правила движения этих транспортных средств. Ее возглавляет вице-министр МВД Дарюс Урбонас.

"Работы идут, все в порядке, есть, что обсуждать, мы говорим, ведем переговоры, все будет сделано", – сказал BNS пресс-секретарь главы МВД Эймутиса Мисюнаса Каролис Вайткявичюс.

По его словам, поправки готовят к следующему теплому сезону, их представят на весенней сессии парламента в 2019 году.

Литовская дорожная полиция утверждает, что сейчас разделяет электросамокаты на две категории.

Если электросамокат развивает скорость не больше 25 км/ч и его мощность не больше 1 кВт, то электросамокат расценивается как электровелосипед. В таком случае управляющий им человек должен выполнять те же ПДД, что и велосипедист – на нем должен быть шлем, он может ездить по велодорожкам, по тротуару и по проезжей части.

Если максимальная скорость электросамоката 25-45 км/ч и мощность 1-4 кВт, то он относится к категории мопедов. Такие транспортные средства надо регистрировать, выдают номер, они должны проходить техосмотр и их владелец должен покупать обязательную страховку.

Люди, управляющие такими транспортными средствами должны иметь права, ездить в шлеме и только по проезжей части.

5 августа в Неринге электросамокат сбил женщину с 4-летним ребенком. На электросамокате ехали две несовершеннолетние девушки.

Очевидцем происшествия был журналист Паулюс Скучас. Он сказал, что после появления электросамокатов безопасность на курортах стала насущной проблемой.

"Надо обратить внимание на то, что местные сказали, что их это не удивило, они ждали, что что-то подобное произойдет, это был лишь вопрос времени. В результате полиция, проверив скорость электросамоката, признала его мопедом: значит, у него должен был быть техпаспорт, страховка, а у водителя - права. А в Ниде такой техники полно", – писал Скучас.

По словам пресс-секретаря Клайпедской полиции Андрпмеды Грауслене, похожий инцидент летом произошел и в Паланге - был сбит ребенок.

ВРИО главы Департамента туризма Индре Тракимайте-Шяшкувене также высказала недовольство в связи с этим транспортным средством и сказала, что из-за них обстановка в этом году на курортах небезопасная.

"Я видела очень много аварийных ситуаций, мы с семьей даже не ездили по вечерам на велосипедах, поскольку в это время выезжает много пьяных и подростков на электросамокатах, они устраивают гонки, пугают людей", – сказала Тракимайте-Шяшкувене.

"Неужели надо, чтобы произошла трагедия, пострадал человек, чтобы ответственные лица приняли поправки? Мне кажется, проблему должны решить мэрии курортов", – прибавила она.

В Ниде полиция на прошлой неделе провела превентивную акцию - особое внимание уделяла электросамокатам.

Представитель Литовской дорожной полиции Лаура Салокайте сказала, что проблема электросамокатов касается курортов.

Заместитель главы администрации Нерингской мэрии Сигитас Швейтикаускас сказал, что на самом деле электросамокатов на курорте немного и они больших проблем не вызывают.

Однако он призвал государство менять законодательную базу, поскольку на сегодняшний день непонятно, где можно ездить на электросамокатах.