В Литве разыщут разбившиеся в межвоенное время самолеты

Экспедиция "Земля - воздух" в Шяуляйском районе начнется весной. Намечается предпринять поиски двигателя и других частей самолета Letov S-20, потерпевшего крушение в 1930 году над Рекивским озером и затонувшим в этом озере. Найденные части самолета предполагается поднять со дна озера.
Второй этап экспедиции намечается предпринять летом. На бывшем авиационном полигоне в Шиленском лесу, в Шяуляйском районе будут проведены поиски фрагментов уничтоженных советскими вооруженными силами осенью 1940 года самолета Lituanika II и других литовских самолетов.
Lituanica II – самолет, пилот которого Феликсас Вайткус 21-22 сентября 1935 года совершил полет через Атлантический океан из Нью-Йорка в Каунас.
Экспедицию осуществят военнослужащие ВВС Литвы и ученые Института истории и археологии Балтийского региона Клайпедского университета.
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