В Литве растет уровень заболеваемости гриппом

"Диагноз был подтвержден не только в лаборатории, но и клинически. Количество заболевших гриппом увеличилось, по сравнению с прошлой неделей", – сказала 22 марта LRT глава отдела инфекционных заболеваний Национального центра общественного здравоохранения Дайва Размувене.
Ранее сообщалось, что на второй неделе марта в Литве диагностировали 1895 случаев гриппа, на первой - 1531.
По словам Размувене, от вызванных гриппом осложнений скончались 8 человек. Все они - люди старшего возраста.
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