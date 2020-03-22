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На прошлой неделе в Литве грипп диагностировали почти у 2000 жителей.
В Литве растет уровень заболеваемости гриппом
© Shutterstock

"Диагноз был подтвержден не только в лаборатории, но и клинически. Количество заболевших гриппом увеличилось, по сравнению с прошлой неделей", – сказала 22 марта LRT глава отдела инфекционных заболеваний Национального центра общественного здравоохранения Дайва Размувене.

Ранее сообщалось, что на второй неделе марта в Литве диагностировали 1895 случаев гриппа, на первой - 1531.

По словам Размувене, от вызванных гриппом осложнений скончались 8 человек. Все они - люди старшего возраста.

ru.DELFI.lt
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