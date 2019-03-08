По данным службы, специальные курсы будущих опекунов и приемных родителей в 2018 году окончили 1269 человек или 904 семей, это на 236 человек или на 123 семьи больше, чем в 2017 году.
С 2018 г. курсы организуют учреждения и организации, которые выполняют функции центра опеки. По данным службы, количество людей, посещающих эти курсы растет с каждым годом.
По данным на конец 2018 г., в соответствующей программе во всей Литве участвовали 1269 человек или 904 семьи. Из них 900 - будущие опекуны, а 369 - приемные родители.
В 2017 г. эти курсы посещали 1033 будущих опекуна или 781 семья, а в 2016 г. - 644 будущих опекуна, или 478 семей.
В 2018 г. было предоставлено 35 377 услуг в сфере консультаций, информирования и др., в 2017 г. было предоставлено 27 967 услуг в сфере консультаций, информирования и др., в 2016 г. - 13 684 услуг в сфере консультаций, информирования и др.
Количество этих услуг с 2017 по 2018 год увеличилось на 26%.
В этом году курсы для будущих опекунов и приемных родителей проходили в Мариямполе и Алитусе, в марте-апреле их проводят в Рокишкисе.
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