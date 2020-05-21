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В четверг представитель Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Гинрета Мегелинскене представила информацию о борьбе с коронавирусом в Литве. Она заметила, что растет количество случаев заболевания в больницах и фиксируются новые привозные случаи.
Mobilus koronaviruso tyrimo punktas
Mobilus koronaviruso tyrimo punktas
© DELFI / Andrius Ufartas

В Паневежском округе был установлен коронавирус у водителя-дальнобойщика, который 2 мая выехал из Литвы в германию, побывал и в Брюсселе. Когда он почувствовал симптомы COVID-19, сообщил о них администрации, а 14 мая у него подтвердили коронавирус. 17 мая один человек вернулся в Литву из Германии, он находится в изоляции. Коллега этого человека находится в больнице Германии.

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"14 новых случаев в Вильнюсском округе – 3 работника Сантаришкской клиники (1 из центра инфекционных заболеваний), 2 пациента.

1 случай заболевания связан с заболеванием водителя-дальнобойщика, вернувшегося из России, который не соблюдал режим самоизоляции и встретился с близкими. Об одном случае я уже сообщала вчера, а сегодня есть еще один, всего с этим водителем связаны два случая заболевания. Именно поэтому важно соблюдать правила изоляции, все вернувшиеся из-за границы должны оставаться в изоляции", – сказала Мегелинскене.

Еще 3 случая заболевания связаны с Вильнюсской клинической больницей – в среду сообщалось о заболевании работника магазина Maximа на ул. Керамику, кроме того, заболели двое школьников (родственников работника Вильнюсской клинической больницы). В среду заболел 1 пациент Вильнюсской клинической больницы и охранник этой больницы. По словам Мегелинскене, источник заражения в еще 3 случаях пока не выяснен.

В Вильнюсской клинической больнице на данный момент зафиксирован 41 случай заболевания (22 пациента и 19 работников). С этим очагом связаны и другие случаи заболевания в Вильнюсе – их 25. В их числе и работник Гарюнайского рынка, и работник Центробанка.

"Были установлены 7 контактов больного коронавирусом сотрудника Вильнюсской колонии, их изолировали. С отбывающими наказание и с работниками колонии этот человек не контактировал. Надзиратели сдали анализы, у них положительных результатов не было. Обстоятельства заражения COVID-19 в этом случае не ясны. Человек упоминал, что был в магазине Norfa на ул. Атейтес, поэтому было решено проверить работников этого магазина", – сказала Мегелинскене.

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