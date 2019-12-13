"В прошлом году средний ущерб составлял 2500 евро, а в этом он увеличился на 1/5 и составил 3000 евро. Крадут детали новых автомобилей, дорогих автомобилей, запчасти из салона: от руля до электроники", – сказал представитель Lietuvos draudimаs Артурас Юодейкис.

Нанесенный ущерб зависит не только от того, что украли, но и от того, что было повреждено для проникновения в автомобиль.

"Например, чтобы попасть внутрь, воры выбивают стекло. Или, чтобы украсть зеркала или фары, вырезают передние крылья, повреждают другие части кузова. Запчасти они вырывают безжалостно, портят и приборную доску и салон", – рассказал эксперт.

В список запчастей, которые часто воруют, входят и передние бамперы - снять их несложно и продать можно быстро.

"В этом году больше всего краж из автомобилей было совершено в Вильнюсе - это больше 200 случаев. Из других городов выделяется и Клайпеда. Несмотря на то, что количество краж небольшое, но нанесенная сумма ущерба в среднем составляет 8000 евро", – сказал Юодейкис.

В Клайпеде обокрали 7 роскошных автомобилей. С них сняли рули с подушками безопасности, электронику, фары. Общий ущерб превышает 135 500 евро.

"Внимание воров больше всего привлекают дорогие детали тех автомобилей, которых в Литве зарегистрировано больше всего – на них высок спрос", – сказал Юодейкис.

По словам эксперта, защитить запчасти от краж можно, если их пометить. Другой способ – системы слежения.

В первые 6 месяцев, по сравнению с прошлым годом, почти в 1,5 раза выросло количество угнанных авто. В сообщении Lietuvos draudimаs сказано, что угоняют все более новые и дорогие автомобили.

"Анализ статистики краж показал, что чаще всего страдают водители новых авто (до 3 лет). Растет и сумма выплаты ущерба за угон автомобиля: в 2016 году в среднем это было 9000 евро, в 2018 г. - 11 000, а в этом - больше 16 000 евро", – сказал Юодейкис.

Он призывает не забывать рекомендации, которые помогут снизить вероятность кражи, и не забывать о страховке KASKO, которая гарантирует возмещение материального ущерба.