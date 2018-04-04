Президент этой страны Георгий Маргвелашвили попросил изменить название на Георгия или Сакартвело, чтобы избавиться от русифицированной версии названия государства. В четверг комиссия рассмотрит, одобрить ли литуанизированное название - "Сакартвелия".
"Мнения 17-ти членов комиссии различны. Я не буду скрывать, что считают, что следует выполнить этот дружественный по отношению к Грузии шаг, поскольку он никак не навредит литовскому языку", - сказал BNS председатель комиссии Аудрис Антанайтис.
Такие рассуждения приветствует и посол Грузии Хатуна Салуквадзе.
"Конечно, следует приветствовать, что Государственная комиссия по литовскому языку рассматривает вопрос признания аутентичного названия Грузии в литовском языке. Да, это инициатива грузинского посольства, но у нас были очень солидные основания для этого, поскольку большинство литовцев поддерживают эту идею. Можно сказать, что она и родилась у литовцев, и мы рады возможности это сказать", - сказала BNS посол.
Она отметила, что надеется на благоприятное решение комиссии по языку.
Между тем, Вильнюсская мэрия пошла еще дальше - она рассматривает возможность названия одной из улиц Gruzinu или Kartvelu (в переводе грузинская или картвелская). Выбранный вариант будет зависеть от решения комиссии о признании названия страны.
В Вильнюсе уже есть Тбилисский сквер (микрорайон Жверинас), мэрия предлагает, назвать грузинской улицу в микрорайоне Науйои-Вильня.
"Для Грузии было бы большим подарком, если бы одна из вильнюсских улиц была названа именем страны", - сказала посол.
Ранее комиссия заявляла, что нет оснований менять название Грузии в литовском языке, поскольку нынешняя версия обладает длительной историей употребления и своеобразной формой, согласующейся с грамматической системой языка, а аутентичное название Сакартвело официально не использует ни одно государство Евросоюза.
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