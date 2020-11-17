Сейчас эти подушечки через интернет-магазины попадают на литовский рынок, ими здесь торгуют нелегально, поскольку они не включены в систему регулирования, это новые никотиновые продукты для одноразового использования. Они закладываются под губу.
Производители и торговцы этой продукцией сами выступают за регламентацию рынка, чтобы избежать контрабанды, а государство может таким образом повысить поступления от акцизных сборов.
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