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Во избежание нелегальной торговли подушечками (снюсом), вымоченными в никотине, Министерство экономики Литвы создает рабочую группу, которая оценит возможности торговли этим продуктом в стране.
Cigaretės dūmai
© Vida Press

Сейчас эти подушечки через интернет-магазины попадают на литовский рынок, ими здесь торгуют нелегально, поскольку они не включены в систему регулирования, это новые никотиновые продукты для одноразового использования. Они закладываются под губу.

Производители и торговцы этой продукцией сами выступают за регламентацию рынка, чтобы избежать контрабанды, а государство может таким образом повысить поступления от акцизных сборов.

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