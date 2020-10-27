По словам представителей Соцмина, пособия выплачивают, если школа перешла на удаленное обучение и в муниципалитете объявлен карантин или нет карантина, а карантин объявлен в отдельных учреждениях. Однако в обоих случаях муниципалитеты должны принять определенные решения для того, чтобы родители могли получить пособия.

Как платят выплаты, если объявлен карантин в конкретном муниципалитете?

Представители муниципалитета отмечают, что когда в нем объявлен карантин, это не означает, что сразу же школы переходят на удаленное обучение. Однако правительство решило, что после каникул с 3 по 6 ноября 5-12 классы будут учиться удаленно. В этих случаях пособия не платят.

Детсадовцы, дошкольники и ученики начальных классов будут ходить в детские сады и школы, однако администрация муниципалитета может принять иное решение и ввести удаленное обучение и в начальной школе.

Больничный по присмотру за детьми до 4 класса составляет 65,94% от средней зарплаты "на бумаге" и его оплачивают с того момента, как глава администрации муниципалитета объявит соответствующее решение, если оно было принято по предложению Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ).

Решение главы администрации должно быть объявлено в регистре законодательных актов и вступает на следующий день после объявления, если не указана другая дата.

Как проходит изоляция тех, кто контактировал с больным?

Когда в школе выявляют случай заболевания COVID-19 – у ребенка или взрослого – НЦОЗ принимает решение об изоляции контактировавших лиц.

Если речь идет об изоляции ребенка до 4 класса или ребенка-инвалида до 21 года, больничный выдают и одному из родителей. Однако важно, чтобы изоляцию назначал НЦОЗ.

Если по решению НЦОЗ изолируют взрослого человека, то ему также "Содра" выплачивает больничный.

Основные действия:

1. В учебном заведении выявляют случай COVID-19.

2. Изоляцию назначает НЦОЗ.

3. НЦОЗ в течение трех дней выдает справку о назначении изоляции.

4. Близкие изолированного ребенка или изолированный взрослый обращаются за больничным к своему лечащему врачу.

5. Если поликлиника из-за большой нагрузки сразу не отвечает на звонки, то больничный все равно выдают, только уже задним числом, но не позже чем через 5 рабочих дней.

6. Изолированному взрослому платят пособие в размере 62,064% от зарплаты "на бумаге", за уход за ребенком – 65,944%. Это пособие платят не дольше 14 календарных дней.