"Исторические флаги Беларуси - сейчас наш самый популярный товар. Их покупают и по одному, и сразу по несколько штук", - сказал порталу 15min.lt директор каунасского предприятия Dauksta, которому принадлежит интернет-магазин flagmanas.lt, Стасис Даукшис.
Исторические флаги соседней страны заказывают как частные лица, так и различные неправительственные, молодежные организации. Флаги в Литве производят несколько предприятий: вильнюсское предприятие AKA Baltic, каунасские - Flagmanas.lt, Koala print и Brandus.
Глава предприятия AKA Baltic Айварас Андрюшкявичюс отметил, что рост спроса на исторические флаги Беларуси его предприятие ощутило в начале этой недели, когда было объявлено о проведении "Пути свободы".
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