Экономист Жигимантас Маурицас сказал: "Хорошим признаком улучшения ситуации было бы, если бы чаще наблюдался процесс натурализации - иммигранты и их дети становились бы гражданами Литвы".

В начале этого года сообщалось, что в декабре 2017 года впервые с 2004 года в Литву приехало больше людей, чем уехало, позже эти данные подкорректировали и первым таким месяцем стал май этого года, когда из Литвы уехали 3084, а приехали 3627 человек.

"Будет ли эта тенденция наблюдаться и в будущем, трудно сказать, но кое-какой оптимизм появляется", – сказал журналистам первый заместитель канцлера правительства Дейвидас Матулёнис.

Однако, по предварительным данным, в мае этого года в Литву приехал 2261 (62,3% от общего числа) гражданин Литвы, а из Литвы уехали 2722 (88,3%) жителя Литвы. Значит, литовцев уехало почти на 500 человек больше, чем вернулось.

Профессор университета им. Витаутаса Великого Станкунене сказала, что радоваться этой статистике пока рано.

"Если оценивать данные за месяц, то глубинные выводы делать не стоит. Важно заметить, что на положительную иммиграцию влияют приезжие с Востока - из Украины. Я всегда говорила и говорю, что, сначала надо не вытеснять своих, не демпинговать зарплаты людей. Тут перемен пока нет, поэтому, кто может, тот еще уезжает.

Приезд иностранцев - непостоянное явление, также как и возвращение литовцев. Большая часть вернувшихся не может здесь закрепиться, и снова уезжает. Может, ситуация не ухудшается, стабилизируется, но радоваться нечему. Наконец, стало меньше и тех, кто еще может уехать, поэтому не стоит делать выводы, глядя на абсолютные цифры", – заметила Станкунене.

Экономист банка Luminor Маурицас сказал, что чаши весов эмиграции неизбежно должны менять положение, поскольку жизнь в Литве улучшается.

"Мы столько плохого себе наговорили, будто Литва вот-вот исчезнет, только последнему из уезжающих надо помнить, что надо выключить свет в аэропорту. Но я давно говорил, что вероятность такого невелика, а перелом рано или поздно произойдет.

Литва и Латвия - практически единственные в регионе страны, где эмиграция еще доминирует. По мере роста доходов, баланс станет положительным, это неизбежно. В начале года я даже спорил, что этот год в плане эмиграции будет лучше", – сказал экономист.

Правда, по словам Станкунене, ложку дегтя в бочку меда может подложить отъезд молодежи - выпускники едут учиться за границу.

"Давайте подождем осени. Наша молодежь уезжает учиться за рубеж. Вот и посмотрим, какими будут июль-сентябрь, сколько уедет из самой младшей группы", – сказала она.

Маурицас считает, что судить о постоянстве процесса иммиграции надо не по национальности приезжающих, а потому, намерены ли приезжающие надолго связывать себя со страной. Правда, пока немногие иностранцы намерены остаться здесь надолго.

"Если литовцы возвращаются, чтобы растить здесь детей, открывать бизнес, то это положительный момент, вряд ли они скоро уедут. Того же хотелось бы и от приезжающих граждан третьих стран.

Но пока это иммиграция дешевой рабочей силы, а это необязательно хорошее явление. Но появляются и иностранцы, которые хотят остаться в Литве, это не всегда граждане третьих стран, бывают и граждане ЕС. Я думаю, Литва перешла на более высокий уровень, качество жизни в ней довольно хорошее", – сказал Маурицас.

"Хорошим признаком улучшения ситуации было бы, если бы чаще наблюдался процесс натурализации - иммигранты и их дети становились бы гражданами Литвы. Ну, а совсем хорошо было бы, если бы мы ездили в Польшу за покупками, а поляки к нам работать. Тогда бы мы были восточноевропейской Ирландией", – сказал экономист.

Станкунене подчеркнула, что важно, чтобы возвращающиеся литовцы, не уезжали снова.

"А для этого надо предпринимать серьезные экономические шаги, чтобы у людей была возможность утвердиться. Важно и то, чтобы снизилась разница в доходах здесь и в тех странах, куда уезжают. Это очень серьезный фактор, обуславливающий решение уехать и не возвращаться", – заметила социолог.