Сейчас на 25 участках дорог в Литве стоят радары, измеряющие среднюю скорость. Все они проверяют проезжающие автомобили, выявляют незастрахованные и без техосмотра. Эта функция включена с конца мая.

В будущем количество таких радаров увеличится. В планах дирекции автомобильных дорог – приобретение 212 новых радаров для 106 участков дороги.

Статистика, которую получил Delfi, показала печальную реальность: на дорогах масса незастрахованных машин и автомобилей без техосмотра.

По данным Дорожной полиции, на данный момент составлены 1343 протокола лицам, которые ездят без страховки, 404 из таких автомобилей принадлежат компаниям.

С техосмотром ситуация лучше - составлено 136 протоколов, в их числе 62 компании.

Мобильные радары PoliScan FM1 пока информацию о наличии страховки и техосмотра не фиксируют. Однако, если такой радар зафиксировал превышение скорости, то во время составления протокола проверяют наличие техосмотра и страховки.

Директор Литовского бюро страховщиков транспортных средств Альгимантас Крижинаускас сказал Delfi, что на дорогах Литвы ездит много автомобилей без страховки. По предварительным подсчетам, их может быть 50 000–100 000.