Моркунас сказал, что заняться этим его побудил опыт других стран и потребность в таких услугах. Он надеется, что в будущем такие услуги будут доступны по всей Литве.
На вопрос, были ли вызовы за эту неделю, он ответил, что пока выезжать не приходилось, но такой вызов может поступить в любую минуту.
"Я думаю, что еще нужно время. Людям это наверное пока кажется странным – они звонят, интересуются, спрашивают, записывают номер телефона. Они хотят иметь номер на всякий случай. Ты вводишь номер, и в случае чего, он у тебя под рукой", – сказал Моркунас.
В каком случае надо вызывать скорую помощь? Моркунас подчеркнул, что это такие ситуации, когда жизни животного угрожает опасность и ему нужна срочная помощь.
"Это не вызов врача, чтобы сделали прививку на дому и т.д. Это оказание экстренной помощи. У нас есть водитель, есть врач, который оперативно реагирует на звонок. Мы выезжаем сразу. Это экстренные ситуации – травмы, необязательно, которые произошли дома, это может быть ДТП, несчастье в городе, в парке и т.д.", – сказал Моркунас.
На вопрос об отношении к животным, Моркунас сказал, что оно разное. В больших городах связь между жителями и животными ближе: здесь животное - член семьи, их больше любят, переживают за них. В небольших городах и селах, по словам ветеринара, животное - это просто животное, там его редко считают членом семьи.
Он заметил, что не всегда жители хорошо и ответственно подходят к решению завести домашнего питомца, поэтому Рождественский период его пугает. В праздники животные становятся подарками, которые делают достаточно импульсивно.
"Животное - не подарок. Всем родителям надо объяснить, если вы покупаете животное ребенку, вы его покупаете и себе. Не думайте, что ребенок будет гулять с собакой, собирать за ней экскременты. Внимание и забота должны быть со стороны родителей: как заботятся о животном, это в первую очередь живое существо", – подчеркнул Моркунас.
Отдельная и болезненная тема – насилие над животными, о котором все еще можно услышать. Врач считает, что тут главная проблема - небольшие штрафы.
"Нет никакой ответственности, если за убийство животного дают штраф в размере 15 евро. недавно даже были статьи о том, что через несколько месяцев тот же человек, снова заводит животное. Нет никакой нормальной юридической формы. Я думаю, за убийство животного должны назначать 1-3 года лишения свободы. Представьте, если человек жестоко убил животное, то он может это сделать с кем угодно. Такой человек не чувствует границ. Он может так поступить с кем угодно. Это лишь вопрос времени", – считает Моркунас.
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