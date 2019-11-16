О том, как мошенники работают, что они делают и как себя защитить, в студии рассказал директор Национального центра кибернетической безопасности др. Ритис Разнись и Витаутас Кракаускас, руководитель Службы инспекции безопасности Swedbank.

Р. Райнис уверяет, что киберпространство - отличная среда для преступной деятельности. "В целом, в Литве интернет-технологии делают эту работу лучше: чем больше вредоносного трафика передается по сетям, тем больше прибыль может быть получена. И наша инфраструктура сети Интернет занимает 13-е место в мире. Мы, вероятно, как магнит для привлечения этого вредоносного потока", - откровенно говорит Р. Райнис.

По словам эксперта, число инцидентов в Литве с каждым годом растет, и существуют серьезные опасения по поводу мошенничества, направленного на привлечение крупных сумм денег. По словам Р. Райниса, мошенники связываются с людьми по различным каналам: SMS, электронные письма, социальные сети. Их заманивают в различные мошеннические схемы, включая ссылку на сайт банка или другого финансового учреждения, и дизайн выглядит реалистичным, поэтому люди ведутся.

"Мы недавно ездили с моей женой в машине, и моей жене позвонили вот так. Я попросил включить громкую связь, чтобы убедиться", - делится Р. Рейнис. Директор NKSC слышал, как русскоязычные мошенники предоставляют прекрасную возможность инвестировать в акции, которые будут приносить деньги. По его словам, некоторые из этих преступных группировок действуют за рубежом.

Мошенники работают очень профессионально и таким образом убеждают некоторых людей. "У нас есть примеры, когда люди вкладывают десятки тысяч, и коллеги в банке приглашают их поговорить с отделами. Бывают моменты, когда мне нужно убедить мужчину в том, что он стал жертвой мошенников. Человек говорит, что я вложил десятки тысяч, а вот три миллиона - это его заработок. Давайте не будем попадать в ловушки и верить в эти легкие деньги, потому что после этого возникают огромные потери", - предупреждает собеседник.

Это глобальный бизнес

В. Кракаускас подтверждает, что случаи, когда мошенники отправляют смс-сообщения или электронные письма, учащаются. "Мошенники не спят. Они отслеживают, что происходит, что привлекает клиентов, ищут новые способы заманить. Соответственно, каждый раз, когда эти атаки меняются, и появляются новые методы, будь то данные для входа в систему, данные для оплаты или просто деньги: они добиваются, что клиенты или компании переводят деньги на их счета. Количество таких случаев, безусловно, увеличивается. Число растет не только в Литве. Эта тенденция наблюдается во всем мире - это бизнес", - говорит эксперт по безопасности.

По его словам, новейшие технологии доступны не только предпринимателям, которые развивают бизнес, но и мошенникам. "Следовательно, и адреса отправителя, и номера вызывающих абонентов сфальсифицированы. Адрес отправителей SMS-сообщений может быть просто подделан, поэтому клиенты должны оставаться очень бдительными и не доверять тому, что они видят. Особенно, если это какое-то невероятное предложение", - говорит В. Кракаускас.