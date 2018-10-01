Согласно предварительным данным Департамента статистики, по сравнению с августом, число жителей Литвы сократилось на 1613 человек.
1 января 2018 г. в Литве было 2,808 млн. постоянных жителей. За год (с сентября 2017 г. по сентябрь 2018 г.) число постоянных жителей страны сократилось на 20 000 человек.
По данным МВД, количество жителей Литвы постоянно сокращается: в 2015 г. было 2 921 920, в 2016 г. - 2 888 558, в 2017 г. - 2 847 900; в начале 2018 г. - 2 808 901 жителей.
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