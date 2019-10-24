"На этом перекрестке со стороны ул. Гележинё Вилко часто фиксируется затор, в часы пик машины стоят на участке длиной 400 м. Согласно подсчетам, пропускная способность первой полосы составляет 500 авто в час, а второй – 350. Затор мешает тем, кто едет прямо по ул. Гележинё Вилко в сторону тоннеля или кругового перекрестка, поэтому снижается пропускная способность всего перекрестка. Мы постоянно ищем решение вопроса пропускной способности, снижения заторов, поэтому оборудуем здесь первые в Вильнюсе и в Литве дорожные знаки с изменяющимися сообщениями – "Направление движения на перекрестке", – сказал представитель Susisiekimo paslaugos Алексей Апанович.

Он прибавил, что одна из причин затора в этом месте - вторая полоса движения в сторону ул. Жальгирё, которая неэффективно используется. Водители часто не едут по ней, потому что вертикальная разметка показывает, что за перекрестком надо перестроится в первую полосу.

"Направление движения на перекрестке" (507 знак в ПДД) будет включать необходимую разметку на зеленый свет, и водители смогут смело ехать на ул. Жальгирё по обеим полосам:

Kelio ženklai © Vilniaus miesto savivaldybė

В остальных случаях приоритет будет у водителей, которые едут по ул. Гележинё Вилко в сторону Молетского шоссе. Тогда будет включаться знак:

Kelio ženklai © Vilniaus miesto savivaldybė

"Планируют увеличить пропускную способность на 30% - до 500 авто в час, а затор уменьшится на 25% – на 100 м. BОбщая пропускная способность может увеличится на 15%", - сказал Апанович.