На вопрос, согласны ли они с тем, чтобы на некоторых заседаниях вместе с судьями присутствовали и вердикт выносили заседатели, только 44% ответили, что поддерживают такую инициативу. 36,6% участников опроса против появления такого института, а 19,4% не ответили на этот вопрос.

По данным Spinter tyrimai, одобряют появление такого института в основном мужчины, респонденты 36-55 лет, более образованные люди, жители крупных городов.

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Заместитель главы совета судей судья Главного административного суда Литвы Рамунас Гадляускас сказал, что судьи никогда не противились появлению такого института, а дискуссии по этому вопросу проходят уже больше 10 лет.

"Если установят, что во время слушания дела должны присутствовать заседатели, так и будет, – сказал Гадляускас. – Это будет также своеобразной формой юридического просвещения, возможность непрофессионалу "пощупать" судебный процесс изнутри и составить мнение о судах на своем опыте".

Он не скрывает, что судьи понимают желание общества наблюдать за процессом вершения правосудия, но указал и на отрицательный момент такого решения.

"Надо не забывать, что такой процесс будет сложнее, дороже и продолжительнее, а это может вызвать и недовольство со стороны самого общества", – сказал Гадляускас.

Правительство Литвы уже одобрило подготовленные депутатами поправки к Конституции, которые узаконили бы появление института заседателей. После принятия этой поправки выбранные из общества заседатели смогут участвовать в слушании дел в судах первой инстанции и принимать решения вместе с судьями.

"Мы осуществляем еще один важную работу этого правительства, которая укрепит систему судов в Литве и сделает ее более прозрачной и открытой, – сказал министр юстиции Эльвинас Янкявичюс. – В этом сейчас есть острая необходимость на фоне коррупционного скандала с участием судей, адвокатов, когда снизилось доверие общества к судам. Граждане своим участием в процессе вершения правосудия, будут воспитывать юридическую зрелость общества, его ответственность, усилит независимость судов".

В проекте предлагается изменить 48 и 109 ст. Конституции и установить, что решение принимают и граждане, которые дали присягу заседателя.

Кроме того, такие обязанности заседателя, согласно Конституции, не являются обязательной работой.

Чтобы подготовиться к изменению системы, предлагают сделать так, чтобы Конституция изменилась с 1 января 2021 года. Парламент еще должен дважды проголосовать по этому вопросу, чтобы поправки к Конституции были приняты. Планируется, что окончательное решение будет принято осенью 2019 года. Тогда обсудят и законы, регламентирующие работу заседателей.

Политики надеются, что с появлением института заседателей, увеличится уровень доверия к судам и судебной системе. Сейчас системе этого очень не хватает – по данным опроса Spinter tyrimai, результаты опроса показали, что судам доверяют всего 4,5% жителей.

Таких низких рейтингов судебная система в Литве еще не видела. Однако есть и положительный момент – почти половина участников опроса заметила, что в случае чего, не искала бы возможности подкупа судьи.

Однако 35,1% из 1009 респондентов сказали, что скорее доверяют судам, чем не доверяют, а 32,3% – скорее не доверяют им.

15,8% респондентов сказали, что не доверяют судам, а 12,3% не ответили на вопрос.

По данным Spinter tyrimai, судам больше доверяют мужчины, жители 18-35 лет, более образованные люди и жители крупных городов. Еще в 2016 г. парламент утвердил концепцию введения института заседателей – заседателей будут выбирать из списков, составленных из желающих, если добровольцев не хватит, то кандидатов будут выбирать способом случайного отбора. Заседатели будут участвовать в устных слушаниях судов первой инстанции и вместе с судьями будут принимать решения.

Заседателей предполагается назначать в делах об особо тяжких преступлениях, о преступлениях коррупционного характера, о незаконных действиях правоохраны, о защите общественного интереса и др.

По данным Монюста, такие аппараты в судах популярны как в Восточной и Центральной, так и в западной Европе. Институт заседателей есть в судах Германии, Франции, Швеции, Австрии, Бельгии, Дании, Испании, Польши, Румынии, Болгарии и др.