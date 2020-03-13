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13 марта из зала Дома композиторов вынесли урну с прахом Гражины Ручите-Ландсбергене. Прощание длилось два дня - 12 и 13 марта в зале Дома композиторов.
В Литве простились с Ручите-Ландсбергене, урну с прахом вынесли из Дома композиторов
© DELFI / Josvydas Elinskas

Близких и друзей покойной пригласили на заупокойную службу в часовню Бернардинского храма.

Супруга председателя Верховного Совета - Восстановительного Сейма Литвы Витаутаса Ландсбергиса, пианист, педагог, общественный деятель ушла из жизни 10 марта на 91-м году жизни.

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Свой 90-й юбилей она отметила 28 января. О смерти матери в социальной сети сообщил ее сын Витаутас В. Ландсбергис.

Гражина Ручите-Ландсбергене родилась 28 января 1930 года в Аникщай. 25 марта 1949 года Гражина была сослана в Сибирь и провела в ссылке 1949-1957 гг.

В 1950-1952 гг. она училась в Иркутской музыкальной школе, затем работала в ней аккомпаниатором. В 1954-1957 гг. училась в Свердловской консерватории. 26 февраля 1957 г. вернулась в Литву. Училась в Литовской государственной консерватории.

В 1958-1985 гг. была концертмейстером Литовского театра оперы и балета. В 1962-1966 гг. преподавала в Педагогическом институте, с 1989 г. была преподавателем Литовской музыкальной академии.

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