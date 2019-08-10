Пикет в Вильнюсе призван выразить солидарность с протестующими. Люди, собравшиеся на Кафедральной площади, держали в руках плакаты "Свободу российским политзаключённым", "В России нет выборов", Stop Putin’s agression.

Одной из участниц пикета стала аффилированный профессор Вильнюсского университета Элеонора Лассан. Ее научная специализация - политическая лингвистика. По мнению ученой, в современной России налицо явления, которые были присущи СССР: "Безусловно, мечтают о Сталине. Вы же сами знаете, что идёт его реабилитация. Я думаю, это оттого, что они не знают другого. Путин достал всех, но, не зная как бывает иначе, они мечтают о Сталине".

Особе внимание привлёк парень с татуировками и чёрным флагом. В лучших традициях анархистских протестов он зажег фаер. В родной Беларуси Вячеслав Косинеров, по его словам, был дважды судим по политическим статьям. В Литве он осуществляет проект в поддержку белорусских политзаключённых, а на этот пикет пришёл поддержать россиян.

"Мы солидаризируемся с Россией, потому что невозможно проходить мимо. Массовые избиения, задерживаются тысячи. Объявлена охота на ведьм", - говорит Вячеслав.

Ирина Калмыкова из Русского Европейского Движения считает, что снятие оппозиционных кандидатов на российских выборах - важный знак.

"Раньше создавали хотя бы иллюзию легитимности, при помощи вбросов, каруселей, махинаций. А теперь даже этого не делают, действуют через открытые репрессии, уже никого не стесняются. Раньше хотя бы для Запада что-то изображали, но теперь Путину даже этого не надо. Он понимает, что его рейтинг снижается, и репрессии - единственный способ удержать власть", - считает Ирина Калмыкова.

Сегодня в Москве на проспекте академика Сахарова проходит акция протеста против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму и арестов участников демонстраций 27 июля и 3 августа. Митинг "Вернем себе право на выборы" был согласован с городскими властями, организаторы ожидают, что в нем примут участие около 100 тысяч человек.