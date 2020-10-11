В Литве прошел первый тур парламентских выборв, идет подсчет голосов

На четырехлетний срок полномочий избирается 141 парламентарий: 70 – по партийным спискам и 71 – в одномандатных округах. Списки кандидатов выдвинули 17 партий, коалиций нет.

В первом туре парламентских выборов в Литве активность избирателей составила 47,6% – на три процентных пункта меньше, чем четыре года назад, сообщила Главная избирательная комиссия

Парламентские выборы в Литве

По данным Главной избирательной комиссии (ГИК) после подсчета голосов на 623 участках из 1989, за "аграриев" проголосовали 23,38% избирателей, и этот предварительный показатель может обеспечить им 22 мандата из 70-ти в многомандатном округе. На втором месте оппозиционный Союз Отечества-Литовские христианские демократы (консерваторы) с 15,63% голосов, что может означать 15 мандатов. На третьем месте Партия труда с 14,44% голосов и 13 потенциальными мандатами, на прошлых выборах партия не преодолела пятипроцентный заградительный барьер. Четвертой может быть Литовская социал-демократическая партия, которая в этих участках набрала 11,05% голосов избирателей (10 возможных мандатов).Оппозиционное Движение либералов получило на этих участках 5,24% голосов, что может значить пять мандатов.

Литовская полиция сообщила, что в воскресенье получила 70 сообщений о возможных нарушениях на проходивших парламентских выборах, начато одно расследование. Он также сообщил, что за весь выборный период были начаты три досудебных расследования.Генкомиссар сказал, что мужчина, ударивший члена комиссии в лицо, был пьян. Основная часть сообщений была связана с недопустимой агитацией, подозрительных лицах или автомобилях рядом с избирательными комиссиями, с нарушениями общественного порядка, с отсутствием защитных средств, с возможным подвозом избирателей, с нетрезвыми лицами или членами комиссий, с нарушениями самоизоляции.

По словам профессора Литовской военной академии Юрате Новагроцкене, явка на выборах, с учетом ситуации с пандемией, "совсем неплохая", а, по ее оценкам, повлиял как страх людей, так и различные недоразумения, связанные с голосованием людей, бывших в изоляции. "Нужно "накинуть" какой-то процент, просто боялись идти голосовать, потому что, так или иначе есть определенный страх заразиться", – сказала политолог.В первом туре парламентских выборов в Литве активность избирателей составила 47,6% – на три процентных пункта меньше, чем четыре года назад, сообщила Главная избирательная комиссия (ГИК).

Социолог Владас Гайдис, оценивая первые результаты выборов, согласно которым пока лидируют "крестьяне", в передаче на Delfi заверил, что предвыборная кампания в этом году была самая вялая и неблагодарная для небольших партий. По его словам, инициатива формирования правящего большинства будет у "крестьян".

Штаб Партии труда, которая показывает интересный результат - соревнуется с консерваторами за 2 место.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что видит возможность создания левоцентристской коалиции с Партией труда и соцдемами."Я надеюсь, что будут и наши нынешние партнеры по коалиции – Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей и социал-"трудовики", также непонятно, что будет со "Свободой и справедливостью", – сказал он. Как альтернативу он назвал коалицию консерваторов с Движением либералов и Партией свободы. Сквернялис сказал, что не видит себя в коалиции с консерваторами.

Социал-демократы Литвы.

В штабе Союза Отечества - Христианских демократов.

Штаб Союза зеленых и крестьян.

По данным из 351 участка (всего 1989), лидирует Союз зеленых и крестьян - 23.65 %, далее следует Партия труда - 15.22 %, Союз Отечества - Христианские демократы - 15.17 %, Социал-демократическая партия Литвы - 10,94%, пятипроцентный барьер также преодолевает Партия свободы с 5.16 %.

Политолог Института международных отношений и политических наук ВУ Мажвидас Ястрамскис в эфире специальной посвященной выборам передачи на Delfi заверил, что завершившиеся выборы в плане активности избирателей никакого чуда не преподнесли."Еще слишком рано говорить, какой партии такая активность на руку, поскольку мы не знаем, какие избиратели пришли. Но, может быть, с учетом активности в Вильнюсе, выборы могут быть на руку Партии свободы, а могут быть на руку Избирательной акции поляков Литвы", – сказал собеседник.

Активность избирателей на выборах в сейм Литвы составила 47,6%В первом туре парламентских выборов в Литве активность избирателей составила 47,6% – на три процентных пункта меньше, чем четыре года назад, сообщила Главная избирательная комиссия.

В 15:30 ч. в Вильнюсе, на избирательном участке Л.Сапегос, агрессивно настроенный мужчина сорвал с лица члена комиссии маску и ударил его рукой по лицу.

До конца выборов осталось меньше часа, проголосовали 45,48% избирателейВ воскресенье в Литве проходят парламентские выборы. По данным на 19. ч, на избирательные участки пришло 33,84% избирателей. Вместе с данными по досрочному голосованию, явка пока составляет 45,48%.

По данным на 18 ч., голосовали 31,36% избирателейВ воскресенье в Литве проходят парламентские выборы. По данным на 18 ч., проголосовали 31,36% избирателей.Вместе с проголосовавшими досрочно этот составляет 43%. В 2016 году на 18 ч. проголосовали 37,92% избирателей.

На данный момент проголосовали 26,21% избирателейПо данным на 16 ч., на парламентских выборах в Литве проголосовали 26,21% избирателей. Вместе с данными по досрочному голосованию активность на выборах составляет 37,86%.

С точки зрения активности избирателей старт на этих парламентских выборах неплохой, сказала социолог, глава компании Baltijos tyrimai Раса Алишаускене. Однако, по ее словам, рано утверждать, что активность на этот раз будет выше, чем в 2016 году.Подробности ...

По данным на 15 ч., активность избирателей составляет 23,5% Общая явка на парламентских выборах в Литве в воскресенье с учетом досрочного голосования пока выше, чем на выборах четыре года назад, показывают данные, обнародованные Главной избирательной комиссией (ГИК). К 14 часам проголосовало 20,24% избирателей, а с учетом досрочного голосования общая явка пока составляет 31,89%, показывают данные на сайте ГИК. Четыре года назад к 14 час. проголосовало 22,12%, а с учетом досрочного голосования явка была 28,81%. В 2016 году общая явка на выборах в сейм составила почти 50%.

Находящиеся в изоляции жители, которые зарегистрировались для голосования на дому, уверяют, что не ко всем из них пришли члены избирательной комиссии. Глава Главизбиркома Лаура Матьйошайтите уверяет, что сейчас выясняют ситуацию, однако она прибавила, что некоторых находящихся в изоляции члены комиссии не нашли дома.Женщина сказала, что звонила в ГИК, ей сказали, что ее фамилия есть в списке, и к ней должны прийти, но никто не явился. "Ответ на второй звонок меня убил – "в любом случае, если сейчас проголосовать не удастся, вы сможете голосовать во втором туре". Вы шутите? Мы практически фиксируем нарушение Конституции, а мне спокойно говорят – в другой раз", – возмущалась избиратель.Председатель Главизбиркома Лаура Матьйошайтите сказала, что пока ситуацию выясняют. "Сейчас мы выясняем ситуацию. Поскольку жители обратились в ГИК, мы регистрировали их для голосования на дому как находящихся в изоляции. Мы зафиксировали ситуацию, передали информацию комиссиям, сейчас выясняем каждый конкретный случай, обстоятельства. Был ли закрыт подъезд и не удалось попасть, допущена ли ошибка или что-то еще. Мы считаем голосование самой большой ценностью, избирателям должны были создать все условия, мы ищем возможность для решения этих вопросов. Тут остается сожалеть, очень жаль, что ГИК, наши коллеги прилагали огромные усилия, чтобы зарегистрировать каждого, кто обратился, передали информацию на участки, а члены комиссий не посетили людей по той или иной причине. Мы хотим исправить ситуацию, найти решение проблемы, чтобы у людей было право выбора", – сказала Матьйошайтите.

По данным на 15 ч., активность избирателей составляет 23,5% .

По данным на 14 ч., проголосовали 20,24% избирателейПо данным Главизбиркома, до 14 ч. на парламентских выборах проголосовали 20,24% избирателей.

По данным на 13 ч., на парламентских выборах в Литве проголосовали 16,92% избирателей.

На парламентских выборах проголосовал президент Литвы Гитанас Науседа и его супруга Диана."Все прошло хорошо, участок был подготовлен. Я без проблем нашел в списке тех, за кого собирался голосовать. Да, гражданский долг выполнен, я еще раз призываю людей голосовать. У нас праздник демократии в настоящем смысле этого слова, давайте этим пользоваться", – сказал Науседа. Он заметил, что надеется на то, что в новом парламенте будет больше взаимопонимания и конструктивного сотрудничества с другими ведомствами. "Я надеюсь на большее взаимопонимание и сотрудничество с другими ведомствами. Я желаю этого, поскольку верю, что ближайшие 5-7 лет будут для Литвы великолепными. Для этого есть все предпосылки – и наше великолепное сотрудничество и членство в ЕС, и достоинства, и многолетняя финансовая перспектива, фонд помощи. Литва на самом деле получает большие средства, остается лишь вооружиться ясной идеей или стратегией и воспользоваться этими возможностями", – сказал Науседа.Подробнее...

Председатель Главной избирательной комиссии (ГИК) Лаура Матьйошайтите сказала, что результаты выборов в сейм могут быть обнародованы несколько позже, чем обычно, так как много избирателей проголосовали досрочно, а подсчет их голосов занимает больше времени. "Мы просим проявить терпение, результаты выборов не появятся так быстро", - сказала на пресс-конференции в воскресенье глава ГИК. На парламентских выборах досрочно проголосовало 11,64% избирателей. На выборах в сейм в 2016 году досрочно проголосовало 6,65%."У нас высокая явка на досрочном голосовании (...) Подсчет (этих голосов - ред.) занимает очень много времени", - сказала Л. Матьйошайтите.Подсчет голосов может затянуться также из-за соблюдения мер безопасности в связи с коронавирусом, кроме того, результаты выборов в сейм почти всегда обнародуются несколько позже результатов президентских выборов.

По данным на 12 ч., на парламентских выборах в Литве проголосовали 13,33%, всех избирателей.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в воскресенье проголосовал на парламентских выборах. Он сказал, журналистам, что после этих выборов надеется на преемственность работ. Он призвал жителей активно голосовать, не бояться коронавируса. "Я надеюсь на высокую активность, чтобы голосовало как можно больше людей. Условия голосования безопасные, приходите. Тогда мы сможем сказать, что достойны тех, кого выбрали", – призвал премьер. "Надеюсь, что такие выборы у нас проходят в первый и последний раз", – продолжил он.Читать подробнее.

По данным на 11 ч., в Литве проголосовали 9,51% избирателей.

Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис в воскресенье утром информировал, что сегодня утром одного члена избирательной комиссии проверяли на трезвость. В организме женщины было 1,32 промилле."Сегодня до 10 ч. полиция получила 6 сообщений о возможных нарушениях, расследования не были начаты. 11 октября, в 7.28 ч. председатель Жиемунайского избирательного округа сообщила, что в Вильнюсе, на ул. Жирмуну, 143, надо проверить на трезвость одну из коллег. В организме члена комиссии, женщины (1964 г.р.) было 1,32 промилле", – сказано в сообщении. По словам Матониса, женщина была отстранена от работы в комиссии.В ночь на воскресенье в деревню Дегесяй (Пакруойский район) проверить помещение избирательного участка, в котором сработала сигнализация на машине приехала нетрезвая женщина. Департамент полиции сообщил, что около 1 ч. ночи полиция приехала в деревню, где сработала сигнализация. На месте выяснилось, что окно в помещение открыто. На место происшествия за рулем автомобиля приехала работница (1957 г.р.) избирательного участка. Женщина была нетрезвой - 0,9 промилле. Полицейские закрыли окно, отключили сигнализацию, других нарушений не выявили.

Глава Главизбиркома Лаура Матьошайтите в воскресенье утром сказала, что на некоторых участках уже образовались очереди. "По данным ГИК, голосование началось неплохо. В 7 ч. к системе подключились все участки. Стали приходить избиратели. Поступает информация о формировании очередей, поскольку люди соблюдают дистанцию", – сказала она."По данным на 10 ч. проголосовали 6,75% избирателей", – сказала Матьошайтите.

В воскресенье утром на парламентских выборах проголосовал экс-президент Литвы Валдас Адамкус. Он сказал, что голосовал за стабильность."Я выбрал список, в котором, по моему мнению, больше всего подходящих людей, из которых я могу выбирать. За них и голосовал. (…) (Голосовал) за стабильность, поскольку, я думаю, она нужна, когда появляется много внутренних проблем, и, конечно, нельзя избегать и проблемы за рубежом, вокруг нас, особенно у восточных соседей", - сказал Адамкус.

Первые избиратели на избирательный участок Мишко в воскресенье пришли за несколько минут до 7 ч. утра. На входе из ждали емкости с антисептиком. "Я пришла голосовать пораньше, чтобы было меньше людей. Я всех агитировала, будила, но молодежь спит...", – сказала 72-летняя Мария-Дайне.Чтобы избежать ненужного контакта, избиратели заходили через одну дверь, а выходили через другую, члены комиссии просили людей заходить по одному, не толпиться. Члены комиссии работают в масках, перчатках, каждый час дезинфицируют все поверхности, часто проветривают помещения.На вильнюсском избирательном участке Витянё за первые полчаса под дождем голосовать пришли около 30 человек. "Всегда так бывает – утром приходят те, кто боится очередей", – сказала председатель комиссии Юлия Чеглите. У большинства голосовавших были свои ручки, люди приходили в масках. Для тех, у кого нет масок, приготовили одноразовые.

По данным ГИК, активнее всего голосуют избиратели Вяркяйского избирательного округа (6,85%). Наименее активными до 9 ч. были избиратели Кайшядорского-Электренского и Судувского северного округов. Там соответственно проголосовали 1,94 и 1,77% избирателей.На четырехлетний срок полномочий избирается 141 парламентарий: 70 – по партийным спискам и 71 – в одномандатных округах. Списки кандидатов выдвинули 17 партий, коалиций нет.В избирательные списки, утвержденные Главной избирательной комиссией, внесены 2 млн 449 тыс. 683 гражданина, обладающих правом голоса.На этих выборах впервые был сформирован отдельный избирательный округ для зарубежных литовцев. Это было сделано с учетом большого числа голосовавших за границей на последних выборах.В многомандатном округе мандаты получают партии, которые наберут не менее 5% голосов участвовавших в выборах избирателей.Второй тур выборов состоится 25 октября. В нем в одномандатных округах будут соперничать два кандидата, набравшие наибольшее число голосов в первом туре.

Некоторые находящиеся в изоляции граждане Литвы в субботу вечером пожаловались, что к ним не пришли члены избирательной комиссии и они не смогли голосовать на дому. Об этом в фейсбуке сообщила советник мэра Вильнюса Ева Дирмайте, которая на данный момент также находится в самоизоляции. Она сказала, что регистрировалась для голосования на дому, получила уведомление Главизбиркома, что регистрация успешная, но до субботнего вечера к ней так никто и не пришел (суббота - последний день голосования на дому).