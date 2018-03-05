По словам президента Дали Грибаускайте, В. Норейка - один из ярчайших деятелей культуры целого столетия, "талант, который ценил каждого слушателя и мог войти в каждое сердце".
"С нами навсегда останется неповторимый тенор В. Норейки, звучавший и в Литве, и во всем мире - он представлял лучшие традиции оперы и камерного вокала, а также высочайшую их культуру", - выразила соболезнования президент.
Литовский национальный театр оперы и балета сообщил, что прощание состоится в Большом зале театра. Оно будет проходить в понедельник с 9.00 до 20.00 ч. и во вторник с 9.00 ч.
Заупокойная служба состоится в Кафедральном соборе во вторник с 10 ч. Гроб с телом из театра выносят 6 марта в 13 ч.
Похороны состоятся 6 марта, в 14 ч. на Антакальнисском кладбище.
У высоких цен на Казюкасе есть объяснение: намерены расторгнуть договор с организатором
Вильнюсская мэрия намерена расторгнуть договор с...
В Каунасе зафиксировали два случая малярии, одна женщина скончалась (3)
У двух жительниц Каунаса , которые вернулись с...
В Японию посылают клон знаменитого Стелмужского дуба (3)
В Японию на следующей неделе доставят уникальный...
В марте появятся предварительные декларации граждан
В середине марта жители Литвы уже смогут проверить...
Разница в ценах за место на Казюкасе: кое-кто платил в несколько раз больше (13)
Директор администрации Вильнюсской мэрии Повилас...
TOP новостей
Еще один выпад против министра обороны Литвы - обвинили в одобрении аннексии Крыма (29)
"Давайте смотреть правде в глаза – надо признать Крым...
Президент Литвы: Россия в ответе за ухудшение положения крымских татар (79)
Россия в ответе за ухудшение положения крымских татар,...
У высоких цен на Казюкасе есть объяснение: намерены расторгнуть договор с организатором
Вильнюсская мэрия намерена расторгнуть договор с...
В Литве прощаются с оперным певцом Виргилиюсом Норейкой (2)
В понедельник Литва прощается со скончавшимся в...
Сравнение цен: действительно ли после введения евро цены изменились 1:1 (191)
Какая цена была в литах, такой она и осталась, только...