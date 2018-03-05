В понедельник Литва прощается со скончавшимся в минувшую субботу оперным певцом, лауреатом Национальной премии по культуре и искусству Виргилиюсом Норейкой.
Virgilijus Noreika
© DELFI / Tomas Vinickas

По словам президента Дали Грибаускайте, В. Норейка - один из ярчайших деятелей культуры целого столетия, "талант, который ценил каждого слушателя и мог войти в каждое сердце".

"С нами навсегда останется неповторимый тенор В. Норейки, звучавший и в Литве, и во всем мире - он представлял лучшие традиции оперы и камерного вокала, а также высочайшую их культуру", - выразила соболезнования президент.

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Литовский национальный театр оперы и балета сообщил, что прощание состоится в Большом зале театра. Оно будет проходить в понедельник с 9.00 до 20.00 ч. и во вторник с 9.00 ч.

Заупокойная служба состоится в Кафедральном соборе во вторник с 10 ч. Гроб с телом из театра выносят 6 марта в 13 ч.

Похороны состоятся 6 марта, в 14 ч. на Антакальнисском кладбище.

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