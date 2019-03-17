К участию в учениях, которые произойдут 1-4 октября, планируют привлечь и местных жителей.
"Наша цель – проанализировать практические аспекты, связанные с предупреждением и информированием жителей, их эвакуацией, временным перемещением, дезактивацией. Мы обсудим процедуры и процессы, возможности управления информированием, будем искать ответы на вопросы, актуальные для всех участвующих в этих учениях учреждений", – сказал руководитель управления гражданской безопасности департамента противопожарной охраны и спасения Эдгарас Геда.
Старший специалист отдела организации охраны жителей управления гражданской безопасности Ева Гателите заявила, что к учениям планируется привлечь гражданских лиц.
"Сейчас ведутся беседы с самоуправлениями, в которых планируется организовать часть учений. Этим самоуправления проинформированы, что понадобится люди-статисты, которые участвовали бы в учениях. Одним из испытаний будет проведение эвакуации, для этого понадобятся статисты. Учения планируются так, чтобы как можно больше было привлечено к реальному сценарию", – сказала И. Гателите.
Как объявил Департамент противопожарной безопасности и спасения, во время учений будет оценена активизация Государственного центра по операциям экстремальных ситуаций и соответствующих государственных, муниципальных учреждений, центров операции по экстремальным ситуациям, вопросы обновления и передачи данных о ситуации, проверка и поддержка связи.
Во время учений будет проверяться действие системы предупреждения жителей на государственном и муниципальном уровне и ее эффективность.
Также будет оцениваться стратегия отбора проб разведгрупп, их представление, анализируется и организация временного перемещения жителей.
"Предупреждение общества – это первое средство защиты жителей", – утверждает старший специалист отдела организации защиты жителей управления гражданской охраны Эдита Зданевичене.
Она отметила, что предупредить жителей обязательно нужно вовремя, не производя паники и не опаздывая.
Для организуемых учений в конце февраля была проведена конференция в департаменте противопожарной безопасности и спасения, в ней участвовали представители более чем десятка учреждений.
Литовские власти утверждают, что Островецкая атомная электростанция строится с нарушениями требований безопасности. Беларусь эти обвинения отрицает.
Литва ранее стремилась остановить проект, инициируя эмбарго импорта электричества, однако не получила поддержки со стороны других европейских стран и учреждений.
Первый реактор электростанции белорусы обещают запустить в этом году, второй - в следующем.
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