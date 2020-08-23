В Литве пройдет "Путь свободы" - акция солидарности с Беларусью

"Свобода - это не только основополагающее право народа и человека. Это каждодневное обязательство защищать ее от тех, кто хотел бы заменить свободу тьмой, насилием и страхом. 30 лет назад Литва сбросила оковы насилия, встав с братьями латышами и эстонцами на Балтийском пути и заявив миру – мы уже свободны, в первую очередь свободны духом. Сегодня пришла очередь наших братьев белорусов произнести имя Свободы", – сказал президент Литвы Гитанас Науседа.

По словам представителя телевидения Laisvės TV, организующего эту акцию, Живиле Тишкявичюте в акции планируют принять участие 50 000 человек.

Акция пройдет сегодня, 23 августа, в тот же день, когда в 1989 году состоялся Балтийский путь - живая цепь от Вильнюса до Таллина, в которой, взявшись за руки, стояли более миллиона людей. Тогда миру послали весть о том, что Литва, Латвия и Эстония намерены избавиться от советской оккупации и восстановить независимость.

"В этом году "Путь свободы" растянется на 32 км – от Кафедральной площади в Вильнюсе до Медининкай на границе с Беларусью.

В акции примут участие как действующий президент Литвы Науседа, так и экс-президенты Даля Грибаускайте и Валдас Адамкус, а также министр иностранных дел Линас Линкявичюс, дипломаты, другие представители власти.

Координаторами акции работают более 50 волонтеров, стрелков.

По словам Тишкявичюте, из-за угрозы коронавируса участников акции просят надевать маски и перчатки.

"Цвет "Пути свободы" - белый, поэтому мы призываем участников надеть белую одежду и взять по символическому цветку – белому гладиолусу". Красному или белому", – сказала она.

На Кафедральной площади в небо поднимется воздушный шар с 15-метровым национальным флагом Беларуси.

"Дизайнер Робертас Калинкинас сшил 15-метровый национальный флаг Беларуси. Его поднимет воздушный шар", – сказала национальным флагом Тишкявичюте.

"Путь свободы" организует телевидение Laisvės TV, которое возглавляет журналист, общественный деятель Андрюс Тапинас, в нем участвует ЛРТ и др.

Этой акцией хотят выразить поддержку протестующим против фальсификации выборов в Беларуси.

После окончания акции во дворе Медининкского замка состоится концерт в поддержку Беларуси. Собранные средства передадут организации BY Help, которая с 2017 г. защищает пострадавших от насилия со стороны белорусских властей, арестованных белорусов и их семьи.

Литовская католическая церковь 23 августа приглашает всех людей доброй воли присоединиться к молитве за белорусский народ.