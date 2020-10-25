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В Литве с 7 ч. началось голосование во втором туре парламентских выборов. За ходом голосования следят сотни независимых наблюдателей организации "Белые перчатки". За первые часы они посетили 90 участков и получили около 20 сообщений в связи с возможными нарушениями.
В Литве проходят выборы, фиксируют нарушения
© DELFI / Tomas Vinickas

Наблюдатели пять раз обращались в полицию в связи с возможным подкупом избирателей и различными нарушениями в Вильнюсском регионе.

Наблюдатели также фиксировали неправильно запломбированные урны для голосования, не на всех участках члены комиссии используют защиту для обеспечения защиты персональных данных, Избиратели заходили в кабинки не по одному, было немало случаев, когда на участках были люди без масок или в неправильно надетых масках.

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Наблюдатели собирают информацию о том, приспособлены ли участки для инвалидов. Из участков для инвалидов не приспособлена примерно 1/4 часть, полученную информацию передадут Литовскому форуму организаций инвалидов.

Граждане сообщают и о нарушении запрета на агитацию. Были зафиксированы случаи обмена политической рекламой в социальных сетях.

Представитель Департамента полиции Рамунас Матонис сказал, что во время досрочного голосования и до 10 ч. 25 октября полиция получила 38 сообщений, связанных с выборами.

"Начаты два расследования. Больше всего сообщений касается недопустимой агитации, подозрительных людей, машин около участков, возможного подкупа избирателей", – сказал он.

По словам Матониса, полиция собирает и уточняет информацию.

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