В Литве проходят международные учения противотанковых подразделений по стрельбе Hunter 2017 ("Охотник - 2017"), в которых принимает участие более 600 военнослужащих.
German troops
© Reuters / Scanpix

Во время учений военнослужащие Сухопутных сил Вооруженных сил (ВС) Литвы вместе с пехотинцами дислоцированного в стране международного батальона НАТО из Германии и Норвегии "будут производить боевые стрельбы из противотанкового оружия, обновлять и пополнять знания по командованию противотанковыми подразделениями и их тактике, изучать тактику механизированных и танковых подразделений вероятного противника, делиться имеющимся опытом", сообщило Минобороны.

Учения Hunter проводятся ежегодно с 2010 года.

В этом году в учениях впервые использоватся метод тренировок под названием "вооруженные силы против вооруженных сил", при котором вооруженные гранатометами и противотанковыми ракетами военнослужащие оказывают поддержку маневренным единицам пехотинцев, отрабатывающим боевые действия против подразделений, вооруженных танками и боевыми машинами пехоты.

Согласно замыслу учений, для имитации противника будут привлечены германские танки Leopard, боевые машины пехоты Marder и норвежские боевые машины пехоты CV-90.

Наблюдать за учениями и делиться своим опытом с натовцами приедут два офицера с Украины. Они расскажут участникам учений о том, какую тактику используют в войне с бронетехникой поддерживаемых Москвой сепаратистов на востоке страны украинские противотанковые подразделения.

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