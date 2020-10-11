В Литве проходят парламентские выборы

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В воскресенье в Литве в условиях пандемии коронавируса проходят очередные парламентские выборы. ru.Delfi.lt рассказывает о ходе голосования в режиме онлайн. Голосование на избирательных участках началось в 7 часов утра и завершится в 20 часов. Избирателей приглашают приходить с масками, закрывающими нос и рот, приносить с собой ручку для письма, тем, у кого не будет средств защиты и письменных принадлежностей, они будут выданы на месте.
На четырехлетний срок полномочий избирается 141 парламентарий: 70 – по партийным спискам и 71 – в одномандатных округах. Списки кандидатов выдвинули 17 партий, коалиций нет.
Парламентские выборы в Литве
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