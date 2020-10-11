В Литве проходят парламентские выборы

На четырехлетний срок полномочий избирается 141 парламентарий: 70 – по партийным спискам и 71 – в одномандатных округах. Списки кандидатов выдвинули 17 партий, коалиций нет.

Парламентские выборы в Литве

По данным ГИК, активнее всего голосуют избиратели Вяркяйского избирательного округа (6,85%). Наименее активными до 9 ч. были избиратели Кайшядорского-Электренского и Судувского северного округов. Там соответственно проголосовали 1,94 и 1,77% избирателей.На четырехлетний срок полномочий избирается 141 парламентарий: 70 – по партийным спискам и 71 – в одномандатных округах. Списки кандидатов выдвинули 17 партий, коалиций нет.В избирательные списки, утвержденные Главной избирательной комиссией, внесены 2 млн 449 тыс. 683 гражданина, обладающих правом голоса.На этих выборах впервые был сформирован отдельный избирательный округ для зарубежных литовцев. Это было сделано с учетом большого числа голосовавших за границей на последних выборах.В многомандатном округе мандаты получают партии, которые наберут не менее 5% голосов участвовавших в выборах избирателей.Второй тур выборов состоится 25 октября. В нем в одномандатных округах будут соперничать два кандидата, набравшие наибольшее число голосов в первом туре.

Некоторые находящиеся в изоляции граждане Литвы в субботу вечером пожаловались, что к ним не пришли члены избирательной комиссии и они не смогли голосовать на дому. Об этом в фейсбуке сообщила советник мэра Вильнюса Ева Дирмайте, которая на данный момент также находится в самоизоляции. Она сказала, что регистрировалась для голосования на дому, получила уведомление Главизбиркома, что регистрация успешная, но до субботнего вечера к ней так никто и не пришел (суббота - последний день голосования на дому).