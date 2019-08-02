В Литве проходят мероприятия памяти о геноциде цыган

Цель этих мемориальных мероприятий – обратить внимание на болезненные факты истории, содействовать открытости цыганской культуры, межкультурному диалогу и сокращению стереотипов.

По этому случаю у Панеряйского мемориала, что на окраине Вильнюса, состоит церемония, участники которой почтут память жертв геноцида цыган.

Эта дата в Литве получила всеобщее признание лишь в этом году, но отдельные мероприятия происходили с 2004 года.

Второго августа 1944 года, в Польше, в Концентрационном лагере Освенцим-Биркенау был уничтожен цыганский лагерь и было убито около 3000 находившихся в нем людей.

Во время Второй мировой войны, цыган, как и евреев из расистских побуждений нацисты систематично преследовали, убивали, свозили в концентрационные и трудовые лагеря. В целом в годы нацистской оккупации, по оценкам различных историков, в Литве было убито около 500 цыган, или каждый третий литовский цыган. Большинство их них были убиты в Правенишском лагере, убийства цыган были и в Каунасском IX форте, Панеряй, в других местах.