В Литве проходит второй тур парламентских выборов

Голосование на избирательных участках началось в 7 часов и завершится в 20 часов. Избирателей призывают приходить на голосование в масках, закрывающих рот и нос, приносить свою ручку, тем, у кого нет защитных и пишущих средств, их выдадут на месте.

Глава Главной избирательной комиссии (ГИК) Лаура Матьйошайтите прогнозирует, что результаты выборов будут ясны около полуночи.

"Мы надеемся, что результаты выборов будут значительно раньше, поскольку будет лишь один бюллетень, более простой подсчет, не будет многомандатного бюллетеня, рейтингования, поэтому, похоже, что к полуночи уже можем получить результаты выборов", – сказала Матьйошайтите.

По данным на 13 ч. 25 октября проголосовали 15,06% избирателей, вместе с голосовавшими досрочно - это уже 26,36%.

По сравнению с выборами 2016 г., в этом году избиратели голосуют активнее. Четыре года назад к 13 ч. проголосовали 14,58% избирателей.

Второй тур выборов проходит в 68 одномандатных округах, три парламентария уже избраны в 1-м туре. Еще 70 политиков прошли в сейм по партийным спискам.

Сейм нового созыва обычно собирается на свое первое заседание в середине ноября.