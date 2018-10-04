4 октября в Литве по традиции проходит экзамен по Конституции. Его проводят уже в 12-й раз.
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

Первый этап проходит во всех мэриях Литвы, в более чем 600 школах, 18-ти вузах, 11 колониях и в парламенте. На вопросы экзамена можно ответить и на портале DELFI.

С 12 ч. для сдачи экзамена можно пройти по этой ссылке.

В этом году сдавать экзамены и состязаться будут разные группы - школьники, осужденные, незрячие и слабовидящие, лица с юридическим образованием и люди без юридического образования. Ученики школ и гимназий будут состязаться в 4 группах: 1–4 классы, 5–7 классы, 8–9 классы и 10–12 классы. Самые младшие участники на вопросы отвечать не будут, они будут выполнять творческое задание.

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Те, кто хорошо сдаст экзамен на I этапе, 18 октября примут участие во втором этапе, а 25 октября 32 знатока Конституции получат награды в президентском дворце. Награды вручит президент Литвы Даля Грибаускайте.

Среди призов – планшетные компьютеры, электронные книги и др.

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